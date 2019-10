El repaso de Herrera al CIS de Tezanos y a los datos que crean intranquilidad en el PSOE

Carlos Herrera ha querido analizar concienzudamente los datos del CIS de este martes. Para el comunicador hay una serie de datos “crudos” que han sembrado muchas dudas e intranquilidad en el seno del PSOE, pese a la conclusión general que otorga 150 diputados al partido del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

“Ayer a esta hora de la mañana le estábamos diciendo que iba a salir el CIS de Tezanos. Y eso ya es una expresión: el CIS de Tezanos. No es el CIS de los muchos profesionales que hay ahí trabajando y son muy buenos, eh. No, no, es el CIS de Tezanos. Que es como otorgarle una característica singular. Muy singular. Y decíamos: lo más probable es que le dé al PSOE hasta 150 diputados. ¡Bingo! 150 diputados. Y usted dirá hoy: la otra vez acertó. Es verdad. Aunque la de las autonómicas andaluzas se dio un guarrazo importante”, ha comenzado explicando Herrera.

“Esto es sastrería para los intereses de Pedro Sánchez. ¿Porque le decía yo que lo importante son los datos crudos? Porque si no acude usted a las conclusiones, que elabora Tezanos, los datos que dan los ciudadanos sí que son importantes. Porque le dan, por ejemplo, mucha importancia al deterioro de la situación económica. Cosa que ahora mismo no es un tema que esté, curiosamente, en el debate, en el tapete. Le dan mucha importancia a la preocupación por Cataluña, que crece. Y esto se produjo sin haber visto las imágenes de lo que luego han sido estos 4 días en Cataluña. Eso crece y también crece el número de ciudadanos que no votaría nunca el PSOE. Que pasa del 31al 36. Y otro de los datos que hay que tener en cuenta es que, la intención directa de voto para el Partido Socialista desciende, en esa pregunta directa del CIS”, ha desgranado el comunicador.

“Luego viene la cocina, luego viene el estudio y dice: 150 diputados. Vale, muy bien, que a lo mejor tiene razón, pero eso en la gente que sabe crea mucha intranquilidad. Crea intranquilidad a la gente del Partido Socialista”, ha terminado diciendo Herrera.