Ideal para adelgazar y no pasar hambre: el alimento que pasas por alto y debes incluir en tus cenas

Ahora que volvemos de la Semana Santa y que arrastramos, por qué no decirlo, una pequeña "depresión postvacacional", toca volver a la rutina. Y eso, por supuesto, implica volver a hacer todas esas actividades que habíamos dejado aparcadas en estos días. Por ejemplo, tu rutina de ejercicio diario o semanal, o tu rutina de alimentación.

Y es que, normalmente, cuando estamos de vacaciones, nos preocupamos bastante menos de lo que comemos y si de eso es más o menos sano para nuestro día a día. De hecho, solemos entregarnos más a pequeños placeres alimenticios como torrijas, leche frita o buñuelos, sin preocuparnos en si tiene más o menos grasa.

Sin embargo, ahora que se vuelve de vacaciones, esas prácticas queremos dejarlas algo más aparcadas y centrarnos en una alimentación mucho más sana que, también, nos permita perder algo de peso si es que lo necesitamos. Y no, para ese fin no hay que pasar hambre. De hecho, si crees que tienes algún problema para llevarlo a cabo, es mejor que consultes con un profesional.

Hay un alimento que sueles pasar por alto que te ayudará con ese objetivo y, además, haga que no pases hambre, porque es bastante saciante. Puedes cocinarlo de distintas maneras, y es de lo más saciante. Se trata del huevo, y lo conocerás por ser rico en proteínas y por sus nutrientes.

Debes saber que, los expertos, recomiendan tomarlo en las cenas, ya que es saciante y no tiene apenas grasas, ayudándote a controlar tu colesterol y a adelgazar. Además, tiene otra propiedad que es de lo más interesante porque tomarlo, especialmente cocido, te ayudará a relajarte y dormir mejor. ¡Todo ventajas!

El alimento con mala fama que ni engorda ni es malo para tu salud

Solemos rechazar alimentos que nos gustan por miedo a que "engorden". Y hay uno de esos que siempre ha tenido mala fama en este sentido, pero que puedes comer perfectamente porque no tiene esos efectos que crees que tiene.

Se trata de, nada más y nada menos, que del pan. Siempre ha tenido muy mala prensa, porque son muchos los que consideran que no es bueno para nuestra salud y lo único que hace es engordar. Y eso no es cierto.

Y es que si no lo tomas en exceso, el pan no engorda. Y es que se calcula que tomar unos 100 gramos de pan en la comida no llega a 300 calorías. El problema de que el pan engorde es que suele ir acompañado de otros tantos alimentos que sí tienen más calorías y que hace que sí puedas engordar más.





El pan, además, no es malo para la salud, ya que es fuente de carbohidratos, fibra, hierro y vitaminas. Eliminarlo de nuestra dieta por miedo a engordar no es una buena opción, y debemos incluirlo siempre y cuando lo hagamos en un contexto equilibrado. Como siempre decimos, si tienes algún problema con tu alimentación, consulta a un especialista que pueda ayudarte.

El alimento con el que fortalecerás tus huesos, tus dientes y perderás peso

Normalmente, pedimos en esos restaurantes o bares a los que vamos comida que en casa no solemos cocinar. Y sí, normalmente tampoco son las comidas más saludables del planeta, pero es que también tienes que permitírtelo. Igualmente, si no terminas de encontrar un equilibrio en tu dieta y crees que podrías hacerlo mejor o hay aspectos que cambiar, consúltalo con un experto que pueda ayudarte.

Sin embargo, también nosotros (aunque cometamos algunos excesos debidamente) tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a mantener una buena salud. Y está, también, en la alimentación. Y es que podemos, con ciertos alimentos, bajar de peso perfectamente y fortalecer nuestra salud.





Y, ¿qué mejor manera de fortalecer nuestro organismo que haciendo más fuertes nuestros huesos? Pues eso lo podemos hacer con el calcio, pero no necesariamente con la leche y el yogurt. Y es que hay otro alimento que es poco conocido en España que puede proporcionarnos mucho más que estos alimentos.

Se trata del tempeh un alimento hecho a partir de soja fermentada y que tiene forma de pastel. Aquí en España no lo solemos comer, pero es muy popular en Indonesia. Además, tiene ricos nutrientes y es rico en fibra, vitaminas y minerales. Ayuda a regular el colesterol, a fortalecer tus huesos, gracias a su contenido en calcio, y a perder peso.