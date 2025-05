Modric no ha recibido ninguna oferta de renovación del Real Madrid y podría despedirse del Bernabéu este sábado

Madrid - Publicado el 21 may 2025, 23:32 - Actualizado 21 may 2025, 23:49

Miguel Ángel Díaz informó este miércoles en El Partidazo de COPE que Luka Modric no continuará en el Real Madrid a partir del Mundialito de Clubes. El croata, que quería continuar en el equipo a sus 39 años de edad, no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte del club blanco y, en principio, el sábado se despedirá de al afición merengue en el partido que jugará el equipo ante la Real Sociedad en la última jornada de Liga. Esto solo cambiaría si desde el club hay un cambio de idea y le acaba presentando una oferta que no ha llegado, pero en la decisión no ha tomado parte el futuro entrenador Xabi Alonso ya que es algo que ha elegido el propio club.

Modric dirá adiós al Real Madrid después de trece temporadas, en las que ha ganado 6 Champions League, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 1 Balón de Oro. Este año, en el que ya no ha sido titular después de ser un fijo junto a Toni Kroos en la última década, ha acabado jugando 56 partidos, con 4 goles y 9 asistencias. En total, en el club blanco ha marcado 43 goles en 590 partidos.

El adiós de Luka Modric no será el único en ese encuentro porque también se despedirán Carlo Ancelotti, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo. Modric y Lucas Vázquez jugarán el Mundialito, pero el central español no va ni a viajar a Estados Unidos.

Ednaldo Rodrigues confirma la llegada de Ancelotti a la selección brasileña

La idea del club es emitir un comunicado el viernes para anunciar la marcha de Carlo Ancelotti, que hablaría posteriormente en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad. El italiano se marchará el fin de semana a Brasil para empezar a preparar su trabajo como seleccionador nacional.