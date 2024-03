El alimento con mala fama que ni engorda ni es malo para tu salud: debes incluirlo en tus comidas

Ahora que tenemos unos días libres que podemos emplear en la reflexión y en pasar tiempo con nuestros seres queridos, una de nuestras actividades favoritas es la de salir a comer, merendar, o desayunar fuera. Es el momento de probar nuevos menús y recetas que normalmente no probamos en casa.

Y si eres de los que apenas puede salir o no te apetece por el tiempo que estamos teniendo, siempre puedes probar esas nuevas recetas en casa. Comida típica de Semana Santa hay para aburrir, desde potajes y guisos, hasta postres típicos (o no tan típicos, según se vea) como la leche frita o las torrijas.

Sin embargo, hay veces que no podemos con todos esos platos, y optamos por algo más sencillito, porque queremos cuidar nuestra figura. Es tanto, que rechazamos alimentos que nos gustan por miedo a que "engorden". Y hay uno de esos que siempre ha tenido mala fama en este sentido, pero que puedes comer perfectamente porque no tiene esos efectos que crees que tiene.

Se trata de, nada más y nada menos, que del pan. Siempre ha tenido muy mala prensa, porque son muchos los que consideran que no es bueno para nuestra salud y lo único que hace es engordar. Y eso no es cierto.

Y es que si no lo tomas en exceso, el pan no engorda. Y es que se calcula que tomar unos 100 gramos de pan en la comida no llega a 300 calorías. El problema de que el pan engorde es que suele ir acompañado de otros tantos alimentos que sí tienen más calorías y que hace que sí puedas engordar más.

El pan, además, no es malo para la salud, ya que es fuente de carbohidratos, fibra, hierro y vitaminas. Eliminarlo de nuestra dieta por miedo a engordar no es una buena opción, y debemos incluirlo siempre y cuando lo hagamos en un contexto equilibrado. Como siempre decimos, si tienes algún problema con tu alimentación, consulta a un especialista que pueda ayudarte.

Así puedes hacer esta Semana Santa las torrijas más sanas que controlan tu colesterol

Si eres de los que las come durante la Semana Santa, seguro que este artículo te interesa. Porque no tienes por qué renunciar a las torrijas, ya que hay una forma de cocinarlas mucho más sana y sin azúcar ni aceite.

Toma nota, porque esta receta definitiva, que ayudará a que controles el colesterol, la da la tiktoker Vanesa Mora, que explica cómo hacerlas paso a paso.





Los ingredientes, podríamos decir que son los mismos, con la salvedad de que no hay aceite ni azúcar. Tendremos: leche, canela, piel de naranja, 2 huevos y miel.

Así es cómo se preparan paso por paso: Lo primero que haremos es calentar la leche con la piel de naranja y la canela en una olla y añadirle la miel cuando ya esté caliente Batir los dos huevos y echar la leche (ya preparada anteriormente) a los huevos batidos Con los panes típicos de torrija (o pan de molde o brioche) y empaparlos en la mezcla de leche y huevos Meterlos ya preparados en la freidora de aire a 180 grados durante diez minutos Una vez doradas, echarle miel por encima y disfrutarlas Con estos sencillos pasos, tendrás unas torrijas exquisitas que serán mucho más sanas y más disponibles para comer.

El sencillo truco para freír patatas de una forma más sana y con menos calorías

Si esta Semana Santa quieres cocinarlas y hacerlas algo más light, te damos un consejo para que tengan menos grasa y sean menos calóricas aunque las consumas fritas. Y no es otro que hervir las patatas antes de freírlas, porque absorberán así menos aceite cuando vayas a freírlas y, por tanto, menos grasa y calorías.

El truco está en hervirlas durante 7 minutos para que absorban toda el agua posible y cuando estén cocidas, meterlas en la freidora o en la sartén. Y no te preocupes, porque aunque tengan menos grasa, una vez que las frías quedarán doraditas y muy crujientes.

Y, si quieres que todavía sean más saludables, la forma ideal sería sustituir la sal por algún otro aderezo, como la pimienta, el ajo o tomillo. ¡Un buen truco para esta Semana Santa!