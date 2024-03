No es el yogur ni la leche: el alimento con el que fortalecerás tus huesos, tus dientes y perderás peso

Llega el fin de semana y, con ello, el tiempo libre para hacer todo tipo de planes que entre semana no podemos hacer porque no tenemos tiempo. Y entre ellos, por supuesto, está el de quedar con personas de tu entorno e ir a una terraza (o al interior del bar si no hay más remedio por el tiempo) y picar algo.

Normalmente, pedimos en esos restaurantes o bares a los que vamos comida que en casa no solemos cocinar. Y sí, normalmente tampoco son las comidas más saludables del planeta, pero es que también tienes que permitírtelo. Igualmente, si no terminas de encontrar un equilibrio en tu dieta y crees que podrías hacerlo mejor o hay aspectos que cambiar, consúltalo con un experto que pueda ayudarte.

Sin embargo, también nosotros (aunque cometamos algunos excesos debidamente) tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a mantener una buena salud. Y está, también, en la alimentación. Y es que podemos, con ciertos alimentos, bajar de peso perfectamente y fortalecer nuestra salud.

Y, ¿qué mejor manera de fortalecer nuestro organismo que haciendo más fuertes nuestros huesos? Pues eso lo podemos hacer con el calcio, pero no necesariamente con la leche y el yogurt. Y es que hay otro alimento que es poco conocido en España que puede proporcionarnos mucho más que estos alimentos.

Se trata del tempeh un alimento hecho a partir de soja fermentada y que tiene forma de pastel. Aquí en España no lo solemos comer, pero es muy popular en Indonesia. Además, tiene ricos nutrientes y es rico en fibra, vitaminas y minerales. Ayuda a regular el colesterol, a fortalecer tus huesos, gracias a su contenido en calcio, y a perder peso.

El duce más sano del mundo que se fabrica en España

Así que entre esos excesos, que debes permitirte, te vamos a hablar de un alimento que es de origen español, y que se fabrica aquí, que puedes comer perfectamente sin ningún tipo de miedo. Y sí, es un dulce de lo más exquisito que, en realidad, es sanísimo.

Se trata de la jalea real, fabricada a partir de sustancias que segregan las abejas, y que suele ser de color amarillo y de textura viscosa. Si la pruebas, verás que es dulce pero tiene un punto de acidez, lo que la hará irresistible.

Y no solo es que esté rica, es que además tiene un sinfín de nutrientes y y sustancias que serán muy beneficiosas para nuestro organismo. Así lo confirma un estudio del Departamento de Producción Animal y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, ya que dicen que la jalea real tiene vitamina E, ácido fólico y ácido nicotínico, así como proteínas.





Con eso, ayuda a proteger el cerebro evitando enfermedades neurodegenerativas, mejora la memoria y, gracias a sus antioxidantes, permite ser un gran antiinflamatorio.

Ojo, se recomienda también para mitigar los síntomas de la fatiga y del cansancio, y está muy bien indicada para mejorar y fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¡Y además está buenísima! Todo ventajas.

El alimento de Canarias que recomiendan los nutricionistas