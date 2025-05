Publicado el 22 may 2025, 10:26

¡Bienvenido el deporte este mes de junio!

CaixaBank apuesta una vez más por el baloncesto femenino, presentando a la selección española en la Gira "Imperium Nostrum".

Por tercer año consecutivo, el espacio All in One de CaixaBank en Madrid es el escenario de esta presentación oficial, acompañando a un equipo que vive un emocionante relevo generacional.

Del 18 al 29 de junio, nuestras jugadoras competirán por revalidar o superar el subcampeonato de Europa.

Desde 2013, CaixaBank es patrocinador oficial de la selección española en todas sus categorías, compartiendo con ellas valores, ilusión y compromiso.

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.