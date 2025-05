La reacción de Jenni Hermoso a su ausencia en la selección española: "Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad"

Publicado el 21 may 2025, 22:28

Este miércoles, Montse Tomé ha ofrecido la lista de convocadas de la selección española para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. La seleccionadora ha citado a 25 futbolistas para ambos encuentros, donde no participarán Jenni Hermoso y Misa Rodríguez.

RFEF Lista de 25 jugadoras de Montse Tomé para los últimos partidos de la Nations League.

La delantera y la portera son las grandes ausentes de la convocatoria y no es la primera vez que ambas no son llamadas por Montse Tomé, que no las descarta para la Eurocopa de este verano.

"Desde los Juegos Olímpicos, hemos llamado a 36 jugadoras y hemos utilizado a 31. No cerramos la puerta a ninguna. Lo difícil y lo bueno es poder elegir entre tantas, y esperamos acertar", afirmó la seleccionadora.

Y añadía: "No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora a la Selección. Tanto Misa como Jenni han sido jugadoras que han estado conmigo y que están en la prelista, entonces no hay ninguna puerta cerrada".

Montse Tomé, además, aseguró que tanto Jenni Hermoso como Misa "están en la prelista" y que esta convocatoria "no es la definitiva".

Tras estas palabras, la reacción de Jenni Hermoso no se ha hecho esperar y se ha pronunciado en sus redes sociales con un contundente mensaje. "Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad", son las primeras palabras de la futbolista de Tigres.

Y agrega para finalizar: "Decir las cosas de frente y cómo son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo".