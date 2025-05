La pregunta que Gonzalo Miró se hace sobre la postura del Real Madrid ante el posible último partido de Modric en el Bernabéu: "Me cuesta entender"

Una de las noticias de este miércoles fue la que contó Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE con respecto a Luka Modric: el Real Madrid no le había ofrecido, durante la emisión del programa, un contrato de renovación.

EFE London (United Kingdom), 08/04/2025.- Luka Modric (L) and Kylian Mbappe (R) of Real Madrid react after receiving the 2-0 goal during the UEFA Champions League quarter-final 1st leg match between Arsenal FC and Real Madrid in London, Britain, 08 April 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Cuando más o menos se daba por hecho que el croata podría seguir otra temporada más en el equipo blanco, donde suma trece temporadas, parece que Modric podría no ser necesario para el equipo de la temporada que viene. Si Modric no siguiese, el del sábado sería su último partido como jugador del Real Madrid ante su afición en el estadio Santiago Bernabéu. Y que se marchase del club madridista sin la posibilidad de recibir un adiós como merece sería una decepción más del Real Madrid, que no siempre ha sido ejemplar al despedir a algunos de sus futbolistas o entrenadores más importantes de los últimos años.

Por el estatus de 'leyenda' que se le puede dar, sin ningún pudor a Luka Modric, Gonzalo Miró se expresó abiertamente: "A mí me cuesta mucho entender por qué el Real Madrid hace estas cosas tan mal". Para Miró, "basta con comunicarlo y tener respeto por jugadores que te han dado mucho y que han estado contigo muchos años". Esto lo decía por Luka Modric pero también por Lucas Vázquez, cuya baja es también prácticamente segura.

Si la no continuidad de Modric "es una decisión de club, ¿cómo es posible que Modric, a 21 de mayo, no sepa si se va a contar con él o no?", reclamó Miró. "No se está pidiendo nada especial", concluyó.

A Miró lo apoyó de lleno Roberto Palomar. El periodista de Marca cree que, en esta situación, "veo que están fallando los tiempos. Modric tiene derecho a saber si el último partido en el Bernabéu es el próximo sábado".

EFE Luka Modric, durante el Real Madrid-Leganés

Que es un derecho que se ha ganado a pulso "es 'impepinable'. No es el capitán del Madrid, es una leyenda del Real Madrid".

Además, Modric podría quedarse para seguir sumando. Más allá de que esté a muy pocos meses de cumplir los cuarenta años, para Palomar "no hay un fenómeno en el centro del campo que digas que es mucho mejor que Modric".

Por todo ello, que Modric no tenga constancia de una oferta para renovar por el Real Madrid "a mí, me extraña". Quién sabe si la decisión aún no esté tomada y un buen desempeño durante el Mundial de Clubes le haga cambiar de opinión a Xabi Alonso.