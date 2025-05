La charla que mantuvo el padre Ignacio María Doñoro con Carme Chacón que le animó a empezar su gran misión: "¿Y si te mueres mañana?"

Este jueves pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' el padre Ignacio María Doñoro. Es fundador del Hogar Nazaret en Perú para rescatar a niños que viven en la más absoluta pobreza en la Amazonía.

Al comienzo de su charla con Herrera, ha recordado su visita a países en situaciones extremas.

En el año 2002, su vida cambió para siempre. Empezó, desde un principio, deseando "aglutinar a aquellas personas que habían perdido a sus maridos, a sus hijos por ETA. De alguna manera muy causal, fui a El Salvador y me encuentro una historia que cambia totalmente mi vida. Un niño había sido vendido por sus propios padres por tráfico de órganos. A partir de ahí, me metí en un bucle".

La historia de ese niño no es ninguna exageración literaria. Es mucho más trágico y fuerte. No se lo creyó en un principio "cuando me lo explicaron. Me costó 3 días asimilar que era cierto. Que podían suceder estas cosas. Que un niño de 14 años se había resignado a morir. Me hice pasar por traficante de órganos. Lo llevé a la clínica y, allí, ocurrió algo que cambió totalmente mi vida. Tomé el tren".

Padre Ignacio María Doñoro

Es ahí cuando empezó a abrir casas rescate para niños en El Salvador, Mozambique... acabando en la selva peruana en 2011. Reflexiona sobre ello, indicando que la vida pasa demasiado rápido. Estando en Kosovo, el Padre ya tenía intención de hacer algo así. Apareció la ministra de Defensa, Carme Cachón, "le conté mi historia y me propuso que me dedicase a esto. Le dije que cuando ya estuviese jubilado. Ella me gritó y me dijo: ¿qué pasaría si te murieses mañana? Los sueños hay que hacerlos ya. No esperes. El mañana no existe. Me lo dijo gritando".

Este Padre no sabía que Carme Chacón tenía una cardiopatía congénita. Así, se desplazó hasta un lugar "en el que se celebra la minería ilegal. Cogen a niñas de la sierra del Perú y cometen todo tipo de atrocidades. Algunas quedan embarazadas, trafican con los niños... ahí estuve 7 años. Me sacaron varias vértebras. Cuando ves la muerte de cerca, es el momento de la verdad".

Todo fue espantoso. Decidió hacerse el muerto y salvó su vida. Posteriormente, le llevaron "a una clínica fantástica. Ya en Madrid. Y, fíjate, estoy hecho un chaval".

¿Y cómo entraban esos niños en el Hogar Nazaret y cómo salen? Entraban, cuenta, con autorización de los padres. Estaban hasta que se resolviese la situación. No tenían documentos de identidad, estaban desnutridos. Uno de los temas fundamentales "es que no existen para el país. Lo más importante es ir corriendo a registrarlos, a escolarizarlos y que figuren hasta en la sopa. Para que existan".

"el papa león xiv ha pisado la tierra que yo he pisado"

Después se fue a la región de San Martín, en Perú, y ahora cuenta con residencias educativas. De este modo, "no solamente pueden estudiar, también legalmente (con el permiso de algún familiar) pueden estar ahí. De esa manera, vamos rescatando niños".

Hogar Nazaret

Sobre el Papa León XIV, indica que no le conoce personalmente. Pero tienen muchos amigos en común. Recuerda que él, aparte de estar en Chiclayo, "ha pisado la tierra que yo he pisado".

Imagen reciente del Papa León XIV

Hay un lema que tiene el Padre Ignacio María Doñoro: cada momento es único e irrepetible. Es de Bilbao y, bromea, eso le hace más fuerte "y doblemente español. Haber estado con los mejores hombres y mujeres de guardias civiles hace que Dios te prepara el corazón para hacer cosas mejores".

