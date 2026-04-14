Un hombre sin hogar construye una casa de madera y la vende por 128 euros: "Ya me han comprado seis"

La necesidad agudiza el ingenio y la historia de Osvaldo Medrano es un claro ejemplo. Este hombre que vive en las calles de Los Ángeles ha decidido no conformarse con una carpa y se ha construido su propia casa de madera, una iniciativa que ahora se ha convertido en un pequeño negocio para ayudar a otras personas en su misma situación, según informa Telemundo.

Una casa con comodidades

El hogar de Osvaldo, levantado con restos de madera y un techo de lámina metálica, cuenta incluso con un pequeño jardín en la entrada. Para él, la limpieza es un principio fundamental que mantiene de su vida anterior. "Trato de mantener los principios que tenía cuando vivía en mi apartamento: ser limpio, tener mis cosas en orden, tener lo necesario y no acumular", explica.

Telemundo La casa construida por Medrano

En el interior, dispone de una recámara con "cama y televisión", lujos difíciles de imaginar en una tienda de campaña. La casita está tan bien equipada que incluso hace frente al calor californiano. "Cuando hace calor, prendo el aire acondicionado", asegura Osvaldo.

Un negocio que dignifica

Aunque Osvaldo trabaja limpiando bodegas, su ingenio le ha abierto una nueva puerta como emprendedor. Tras construir su casa, otros quisieron una igual. "Pasan y la ven y me dicen que quieren una igual", relata. Una de sus anécdotas lo confirma: "Vino una señora y dijo: 'yo quiero esa'. Me dejó 100 dólares de depósito y se la hice". Ahora las vende por 150 dólares y ya ha entregado seis.

En los albergues te ponen reglas, y en la calle la gente va a vivir igual, nada más que en algo diferente" Osvaldo Medrano

Una alternativa a los albergues

Medrano cree que estas pequeñas viviendas son una alternativa más segura para muchas personas sin hogar que rechazan los albergues por sus estrictas normas. Su visión es ofrecer una opción que mejore las condiciones de vida en la calle. "En los albergues te ponen reglas, y en la calle la gente va a vivir igual, nada más que en algo diferente. Ya no van a ser casas de basura ni carpas hechas con plástico o trapos", afirma.