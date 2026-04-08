Pilar García de la Granja, experta económica: "El problema de la vivienda no va a parar, se ha incrementado el número de personas que vive en España, se dispara la demanda"

La vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones en España, un tema analizado en las 'Clases de Economía' de 'La Linterna' con la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. Nuestro país es el cuarto de Europa donde más crece el precio de la vivienda, que según datos recientes de los registradores, ya ha alcanzado nuevos máximos en 2025, evidenciando que el precio de la vivienda se ha disparado y roza cifras récord.

Un mercado tensionado

A pesar de que comprar una vivienda cuesta un 30 % más que hace 20 años, las compraventas superan los niveles de 2007. El año 2025 cerró con un 11 % más de compras que el año anterior y se firmaron un 14 % más de hipotecas, con un importe medio que roza los 164.000 euros, otro máximo histórico.

El acceso a la compra es más difícil, especialmente en comunidades como Madrid o Baleares, donde el metro cuadrado duplica la media nacional de 2.300 euros. Alfredo Delgado, vicedecano del colegio de registradores, señala que la demanda se desplaza a la periferia: "El precio de la vivienda en Madrid capital sube un 16 %, contrasta con que Guadalajara, Ciudad Real, Segovia o Ávila suba su precio un 18 %". Este fenómeno se suma a la complejidad del alquiler en zonas tensionadas.

Vivienda

La presión demográfica, clave

En este contexto, la experta económica Pilar García de la Granja ha advertido que la situación está lejos de mejorar. La razón principal, explica, es el fuerte aumento de la población en España, que se ha incrementado en casi 5,6 millones de habitantes en los últimos ocho años.

El problema de la vivienda no va a parar"

Según ha detallado la directora de Mediodía COPE, todos los colectivos necesitan un techo. "Los que vienen necesitan casa, los que están necesitan casa, los que se independizan necesitan casa, y nadie construye viviendas", ha afirmado. Esta realidad deriva en una conclusión contundente para el mercado.

COPE Construcción viviendas

Al final está disparada la la demanda y no hay oferta"

La falta de construcción de viviendas asequibles frente a una necesidad creciente provoca que "al final está disparada la demanda y no hay oferta". Esta tormenta perfecta entre el aumento de la población y la escasez de obra nueva mantiene el mercado inmobiliario en una tensión constante que sigue empujando los precios al alza.