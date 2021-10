Desinfecta trapos y ablanda el rímel: 10 cosas que no sabes que tu microondas puede hacer

Para templar la leche del desayuno, calentar el agua del té, descongelar unos filetes, gratinar una lasaña o hacer unas palomitas; son muchísimas las veces que a lo largo del día utilizamos el microondas. Este electrodoméstico no calienta directamente los alimentos que introducimos en él. Es la radiación de las microondas, las que calientan el agua contenida dentro de la comida. El agua caliente a su vez calienta la comida y lo hacen de adentro hacia afuera.

Este pequeño electrodoméstico, uno de los más usados en nuestro día a día, tiene multitud de útiles funciones que van más allá de la alimentación.

1. Corta cebolla sin que se te salten las lágrimas

Si eres de los que lloran a lágrima viva cuando pelas una cebolla, el microondas se puede convertir en tu mejor aliado. Solo tienes que cortar ambos extremos e introducirla unos 30 segundos y se acabó el llorar como una magdalena.

Hombre llorando pelando cebollas









2. Ablanda las legumbres antes de cocinarlas

¿Cuántas veces has querido hacer unas lentejas o un cocido y no has podido porque se te había olvidado poner las legumbres a remojo? Para conseguir el efecto de una noche en agua, sólo hay que meter tres cantidades de agua por cada medida de lentejas o garbanzos en un recipiente apto para microondas y ponerlo a la máxima potencia hasta que hierva (unos 15 minutos).

Se recomienda descartar el agua de remojo de las legumbres porque contiene compuestos indeseables, como oligosacáridos (producen flatulencias), fitatos (dificultan absorción de nutrientes) o saponinas (son tóxicas). La cocción también contribuye a eliminarlos #gominolasdepesetapic.twitter.com/Anrq56GTns — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) April 26, 2021





Hay que dejarlas reposar una hora antes de sacarlas, enjuagarlas con agua fría y ya están listas para cocinar.

3. Desapelmaza el azúcar

Cuántas veces has cogido el azucarero y has comprobado que, debido a que la humedad se ha evaporado, se han formado terrones. Esto ocurre normalmente con el azúcar moreno.





Si quieres desapelmazar esos bloques de azúcar, solo tendrás que meter el azúcar el un bol, cubrirlo con un papel de cocina húmedo y calentarlo entre 20 y 40 segundos.





4. Fabrica plastilina para los más pequeños

Algo muy sencillo con lo que los niños pueden pasarse horas jugando es la plastilina y hacerla es muy fácil. Mezcla en un recipiente, un vaso con colorante alimenticio, una cuchara de aceite, sal y una taza de harina. Después de batirlo todo, tápalo con una servilleta y mételo en el microondas durante unos 30 segundos.





Después vuelve a batir bien y mételo en el microondas de nuevo otros 30 segundos. Puedes repetir este paso las veces que sean necesarias hasta que la mezcla tenga la consistencia deseada.





5. Esteriliza frascos

En vez de hervir al baño maría los frascos donde vamos a guardar las conservas caseras, podemos esterilizarlos en el microondas en muchos menos tiempo.





Sólo hay que quitarles la tapa, echar un poquito de agua y calentarlos hasta que hierva. Ya están listos para que guardemos las conservas que hayamos preparado.





6. Ablanda la máscara de pestañas

Es muy común que la máscara de pestañas se seque y apelmace rápidamente, no hace falta que compres otro rimel nuevo, puedes darle una segunda vida. Colócalo durante 30-40 segundos junto a un vaso de agua dentro del microondas y quedará como nueva.









7. Aromatiza aceites

Los aceites con romero, ajo, laurel, guindilla, pimienta... pueden dar un toque muy especial a determinados platos y desayunos, pero necesitan varias semanas para que el aceite coja el sabor de la especia o planta.

Aceite aromatizado





Para salir de un apuro también podemos utilizar el microondas, metiendo una pequeña cantidad de aceite con lo que queramos mezclarlo y calentarlo durante 30-40 segundos.





8. Desinfecta trapos de cocina

Las bayetas, las esponjas y los trapos de cocina se ensucian rápidamente y es un gasto innecesario, y más como está el precio de la luz, tener que poner la lavadora para lavarlos. Si quieres eliminar el 99% de sus bacterias, solo tienes que introducirlos en el microondas durante algunos minutos a máxima potencia. Esto mismo también sirve para prendas de algodón pequeñas como ropa interior o calcetines.

Moja tu esponja y ponla dentro del microondas durante 2 minutos, así eliminarás el 99% de los gérmenes. #TipsProdesapic.twitter.com/qw5JObqKdG — Prodesa (@Prodesa_col) April 23, 2016









9. Haz espuma para el café

Puede que seas de los de que no pueden soportar la espuma en el café o de los que la adoran, si eres de los segundos, te explicamos un sencillo truco para hacer espuma en el microondas.

#Truco: Si quieres espuma en tu café, vierte la leche en un recipiente, séllalo y agítalo durante un minuto. Después, ponlo en el microondas durante 30 segundos. ? pic.twitter.com/7JHUoC834A — Toda una amalgama (@Todaunaamalgama) March 4, 2018





Sólo tienes que llenar un bote hasta la mitad de leche, taparlo y agitarlo durante unos 30 segundos hasta que la leche forme espuma. Quita la tapa y mételo en el microondas durante 30 segundos. Con cuidado echa la leche en el café para terminar con la espuma que ha quedado arriba.





10. Tuesta frutos secos

Tan solo debemos extender las nueces, los cacahuetes, las avellanas o las pipas crudas bien extendidas en un plato apto para microondas. Se van tostando a intervalos de un minuto, removiéndolos hasta que estén crujientes y huelan a tostado. El tiempo depende del tipo de fruto seco que se quiera tostar.









Cocina pescado, seca algunas hierbas, ablanda la miel, facilita el pelado del ajo y los tomates o ablanda el pan duro entre otras muchas cosas. Son múltiples las maneras en las que el microondas te puede ayudar en tu día a día.

