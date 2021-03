El truco para poder limpiar los calcetines en el microondas en sólo diez minutos

Existen muchas utilidades del microondas desconocidas y que pueden dar nuevas utilidades a ese electrodoméstico tan recurrente en cualquier cocina moderna: lavar los calcetines. Una práctica que no suele ser muy habitual en la mayoría de las casas, pero que puede salvarnos de tener que poner una lavadora durante media hora sólo para lavar los calcetines que mejor combinan con los pantalones, o sencillamente por el simple placer de tener todos los calcetines limpios al día siguiente.

Se trata de un truco desconocido por la mayoría de usuarios, que se limitan a usar el microondas para calentar la comida. No obstante, se trata de una máquina que tiene muchos más usos dentro de la cocina, desde formas de pelar la verdura hasta cocinar alimentos como sólo pensábamos que podría hacerse en un horno o en una olla.

Cómo limpiar los calcetines en el microondas

Pues, a pesar de lo que algunos pueden creer, existe la posibilidad de lavar los calcetines en la cocina, aunque de entrada parezca antihigiénico hacerlo en el microondas. Eso sí, sólo tendríamos que tener mucho cuidado de que, entre las prendas no se esconda resto alguno de metal, plástico, o que la prenda sea de nailon, porque podría salir ardiendo. Una vez que lo hemos comprobado, los metemos todos en un cuenco grande y los empapamos en jabón y agua.

Las altas temperaturas harán que se elimine cualquier rastro de gérmen en la prenda, por lo que no hay riesgo de contaminación de los alimentos. En cualquier caso, tenemos que estar pendientes a posibles accidentes dentro del electrodoméstico, pero el tiempo de lavado puede rondar los 10 minutos.

Otros usos del microondas que desconocías

Pero lavas no es el único uso desconocido que tiene el electrodoméstico, sino que podemos emplearlo para otros atajos en la cocina como quitarle la piel un ojo o, sencillamente, para evitar que cuando cortemos la cebolla no nos lloren los ojos. De igual manera, para las personas que no cuentan en su casa con horno, pueden emplear el microondas para preparar un bizcocho casero a pequeña escala, sólo con la ayuda de un cuenco o una taza una cuchara. Tan fácil como introducir en la taza los ingredientes habituales de la receta, ya sea yogur, frutos secos, levadura o chocolate, e introducirlos a máxima potencia durante dos minutos después de haberlo removido todo a conciencia.

De igual manera podemos usarlo para cocer los fideos dentro de una sopa o, directamente, preparar un bol de arroz. Para ello, eso sí, tenemos que haberlo pasado previamente por agua abundante para que pierda el almidón, e introducirlo en el micro durante 10 minutos con dos partes de agua por cada una de arroz. Posteriormente, removemos y volvemos a meterlo dentro del electrodoméstico otros 15 minutos, y tenemos el cuenco de arroz listo para tomar.