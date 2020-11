Estos son los alimentos que jamás debes meter en un microondas

El microondas es uno de los principales aliados que tenemos en la cocina. Con el ritmo de vida que llevamos cada vez optamos más por este electrodoméstico a la hora de prepararnos la comida. Tanto si somos amantes de la cocina, como si nos gusta meternos en ella, cada vez son más las recetas que proliferan para cocinar.

Encontramos recetas muy elaboradas que requieren el microondas para llevar a cabo algún paso. Luego están las recetas para los más perezosos que no renuncian a la buena cocina pero que prefieren que el tiempo en la cocina sea el mínimo y poder acabar cuanto antes.

MICROONDAS REVOLUCIONA LA COCINA

Está claro que el microondas ha revolucionado el mundo de la cocina por su rapidez y eficacia. También es de sobra conocido que no podemos meter cualquier recipiente en este electrodoméstico. No todos los plásticos soportan las altas temperaturas ni están preparados para este tipo de cocina. Es por ello, que los fabricantes de envasados se afanan en crear recipientes que se puedan introducir en el microondas y que además no interfieran en los sabores de los alimentos.

Sin embargo, cuando queremos cocinar algún tipo de alimento en el microondas tenemos dudas de si es conveniente utilizarlo o no y si su uso puede dañar nuestro aparato. Es por ello que la OCU ha emitido una lista de alimentos, que en ningún caso debes introducir en el microondas:

1. Cocer un huevo con cáscara

El huevo es uno de los alimentos más cocinados y que más dudas genera a la hora de cocinarlo en este electrodoméstico. El microondas calienta el interior del huevo donde se crea una acumulación de vapor y puede llegar a explotar dentro del microondas o recién sacado de él. Si te gusta cocer huevos en el microondas, hay unos recipientes especiales para hacerlo, o mejor aún, puedes escalfarlo en agua, que tiene menos riesgo.

Ni se te ocurre cocer un huevo en cualquier recipiente

2. Calentar una guindilla

Este producto no le causará daños a tu microondas pero sí puede ser molesto para ti.Ten en cuenta que la guindilla picante libera grandes cantidades de capsaicina, el componente que genera el picante. Cuando abras la puerta del microondas para sacar el plato, los compuestos químicos naturales se liberarán en el aire, lo que podría generar que te lloren los ojos. La recomendación es que una vez terminada la cocción, dejes un rato abierta la puerta del microondas para que se liberen los vapores y no acerques la cara al plato.

3. Verduras de hojas verdes

Cocinar verduras de hojas verdes en el microondas puede ser peligroso. Para que se cocinen necesitan algo de humedad y si las introduces en seco, se pueden producir chispas.

Lo recomendable es ponerlas en el microondas en un recipiente especial para cocinar al vapor. Y en cualquier caso es mejor no pasarse de tiempo.

Las hojas verdes también puede causarnos problemas

4. Salsas de tomate

Este tipo de salsas son demasiado espesas como para permitir que se escape el calor y el vapor que se origina durante la cocción, lo que hace que se produzcan pequeñas explosiones que ensucian el microondas. Incluso podría darse el caso de que alguna bolsa de aire no explote hasta que se saque el plato y entonces puede manchar la ropa del usuario. Para evitarlo usa una tapa de microondas que luego puedes lavar.

5. Agua

Al calentar agua se puede producir un fenómeno de sobrecalentamiento: se acumula energía en el agua sin que llegue a hervir y después, al meter una cucharilla, una bolsa de infusión, etc. el agua podría empezar a hervir bruscamente y quemarte. Ten cuidado y ponte unos guantes de horno, por ejemplo, por si hubiera salpicaduras.

Calentar agua también puede ser muy peligroso

6. Uvas

Se producen chispas y hasta fuego si se meten en un microondas y se calientan. Hay varias teorías que lo explican, una es que las moléculas se ionizan y se crea un plasma brillante que puede llegar a explotar.

7. Bolsas de papel

Cuando hablamos de bolsas de papel, a todos se nos viene a la mente las bolsas preparadas para las palomitas de maíz, con estas no hay peligro ya que están preparadas específicamente para el microondas, sino a una bolsa común: una bolsa de papel normal puede producir vapores peligrosos cuando se calienta o incluso provocar un incendio.

8. Recipientes de poliestireno expandido

Los envases de algunos alimentos precocinados son de poliestireno expandido (las típicas bandejas blancas). Este producto no está preparado para ser usado en el microondas, porque no soporta las altas temperaturas que se producen dentro.

Ante cualquier duda con un envase, verifica que es apto para microondas.

9. Bolsas de plástico

Solo los envases de plástico preparados para microondas pueden utilizarse en este aparato. El plástico es un material que se puede fundir o migrar sustancias perjudiciales al alimento.

10. Bolsas de semillas

Aunque estas bolsas están pensadas para que se calienten en el microondas, hay que seguir muy escrupulosamente las instrucciones, ya que se puede producir un sobrecalentamiento o un incendio.

11. Palillos de madera

Los palillos de madera se pueden incendiar dentro del microondas, ya que la madera es un material altamente inflamable. Así que si se te ha pasado por la cabeza esta idea, descártala de inmediato

12. Nada

Si haces funcionar tu horno microondas sin nada dentro, las microondas destinadas a calentar los alimentos no encuentran nada y chocan de nuevo con las paredes del aparato, lo que puede provocar daños importantes al microondas. No lo pongas en marcha vacío, tu microondas te lo agradecerá y prolongará su vida de uso.

