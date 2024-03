Ahora que estamos terminando la semana y estamos encarando el fin de semana, piensa en esos menús que has preparado a lo largo de estos días, tanto para comer como para cenar y para esas horas en las que picas. ¿Ha sido equilibrado y saludable? Lo normal es que sí, porque, especialmente entre semana, intentamos hacer nuestra dieta rica en frutas y verduras.

Suelen ser los sábados y domingos cuando nos salimos de eso y tomamos alguna cosa menos saludable. Sin embargo, puede ser que cuando termine la semana del todo, sientas que tu estómago está algo más pesado y que no vas al baño con tanta regularidad. Por eso mismo, queremos darte algunos consejos para frenar ese estreñimiento y, de paso, ayudar a tu organismo y salud.

Y eso se hace incluyendo un alimento en tu dieta que normalmente pasas por alto. Se trata del pimiento rojo, una hortaliza que puede caber en muchos de tus platos y que te ayudará con sus múltiples propiedades. Y es que es un alimento diurético, es decir, que su composición es mayoritariamente de agua.

De esta manera, ayudará a que te sacies, sin casi calorías, y hace que, además, vayas regularmente a orinar. A su vez, ayuda a frenar el estreñimiento, porque tiene bastante más fibra que el pimiento verde o amarillo. No contento con eso, ayudará a controlar tu colesterol y beneficiará a tu salud cardiovascular.

Muchas propiedades que harán que tomar pimiento rojo casi todos los días sea una buena decisión

El alimento que deberías eliminar de tus desayunos

Esto es para ti, especialmente, si eres de los que desayuna tostadas. Sí, sabemos que dentro de la dieta mediterránea, hemos escuchado millones de veces eso de que es muy saludable tomar una tostada en nuestra primera comida del día, especialmente si es de aceite de oliva o de tomate. Sin embargo, son muchas las personas que la prefieren con mantequilla y mermelada.

Se ha dicho mucho que la mantequilla tiene alto contenido en grasas, por lo que es preferible sustituirla por la margarina, pero, si eres de los que hace esto, lo estás haciendo mal. Y es que aunque se diga que tiene menos grasas saturadas que la mantequilla, lo cierto es que la margarina es rica en grasas trans, las que se consideran peor para la salud.





Es así porque aumentan el colesterol LDL, el que se considera el colesterol "malo", y reduce el colesterol "bueno". Eso hace que se acumule la grasa y se puedan obstruir las arterias, provocando problemas cardiovasculares que pueden ser muy peligrosos.

Además, hará que aumentes de peso y puedas sufrir enfermedades como la diabetes y otros tantos problemas de salud. Para ello, los expertos recomiendan hacer más uso de otros productos como aceite de oliva o manteca vegetal.

Los tres alimentos que no deberías consumir nunca un día después de que caduquen

Normalmente, como lo consumes antes, no suele pasar nada y es lo que se conoce como un "win-win". Tú pagas menos, y te llevas un buen alimento. Muchas veces, también pasa, que hay ciertos alimentos que los consumes un par de días después de que haya pasado esa fecha, y tampoco te pasa nada y están ricos esos alimentos.

Es una práctica que casi todos solemos hacer y que no supone ningún riesgo, sin embargo, hay veces que no deberías pasar de ninguna manera esa fecha. Así al menos lo dice la OCU, que se refiere a tres alimentos en concreto que no deberías consumir una vez pasada la fecha de caducidad.





Se trata nada más y nada menos que de la carne y del pescado, que nunca deberíamos consumir una vez que haya pasado la fecha de vencimiento. Según sus recomendaciones, "pasada la fecha de caducidad, hay que abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco".