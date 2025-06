El truco que aplica una oyente de Carlos Herrera que vivió en California y que le funciona para combatir el calor: "Es lo mejor"

Nuestros queridos 'Fósforos' en el 900.50.60.06 nos hablan, en esta ocasión, sobre lo siguiente: ¿cómo combaten el calor? Dan algún que otro truco.

María José es la primera oyente en relatar su caso. Dice que pone los brazos debajo del grifo. Hasta encima del codo. No se secan. "Y eso es maravilloso. Refresca un montón. Si los metes en agua fresquita, todavía mejor", relata.

Hablamos también con María. Esta 'Fósfora' de Jaén narra el truco que aplicaba su madre. Ponía su ventilador, humedecía una sábana y se la echaba por encima. "Siempre decía: 'Bueno, me voy a San Sebastián'". Un recuerdo que ha provocado las risas de todos los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Carmen, por otro lado, combate el calor de la siguiente manera. Ella ha vivido en California y "lo mejor de todo son los ventiladores en el techo. En las habitaciones. Y ropa ligera de algodón y blanca. Muy importante. Nada de cafeína. Hay que hacerse una limonada en la mañana y poner dos bolsas de té al sol y que se enfríe en el frigorífico. Es lo mejor".

"CON EL VENTILADOR COGES EL SUEÑO PRONTO"

Un 'Fósforo', llamado Pepe y de Lérida, dice que "la ciudad tiene frío extremo en invierno. Y calor extremo en verano. Un compañero mío se ha comprado un ventilador portátil. Me entraba la risa. A mí me gustan los inventos. Le dije que se metiese una botella de perfume llena de agua en su bolsillo. Para que le vaya esparciendo el agua en la cara". Y ese truco lo aplica su amigo.

Rafael vive en Málaga. Sufre mucho el calor en primera persona. Y, antes de acostarse, se pega una buena ducha con agua fría. Se seca poco. Te pones tu camiseta de algodón "y con el ventilador, coges el sueño pronto".

"tengo un humidificador y me tengo que poner hasta el edredón"

Óscar llama desde un pueblo de Guadalajara. Tiene una casa con cueva y bodega. Deja la puerta abierta "y la temperatura de la cueva no sube de los 10 grados. La planta baja no sube de 22. Y la planta segunda no sube de 26. En nuestra habitación lo que hago es poner un humidificador. Mueve el aire. Lo enfría. Y me tengo que poner hasta el edredón".

Alamy Stock Photo Primer plano de sábanas de franela y edredón en una cama

Por último, charlamos con José Manuel. Es de Toledo. Dice que "la casa hay gente que la abre de par en par. Al final tienes el mismo calor. No estoy de acuerdo".