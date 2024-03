Los dos alimentos a los que no deberías quitar el moho cuando aparezca: la alerta de Farmacéutico Fernández

Seguro que alguna vez te ha ocurrido: abres la nevera, vas a coger alguno de los alimentos que guardaste ahí hace un par de semanas, y cuando procedes a cocinarlo, te das cuenta de que tiene moho. Quizá no lo tenga en toda su superficie, con una parte basta, y eso es lo que te lleva, precisamente, a quitarlo con un cuchillo, y comerlo igual.

Sin embargo, no siempre es lo que deberías hacer, al menos en ciertos alimentos. Es de lo que alerta uno de los influencers que más ayuda en redes sociales en temas de salud: Farmacéutico Fernández, que cuenta en TikTok con más de 3 millones de seguidores. Y es que él dice que hay dos alimentos a los que no deberíamos ni intentar quitar el moho.

Concretamente, se trata del pan y de la fruta. Y es que dice que no deberían aprovecharse, porque pueden estar más contaminados. "Lo estás haciendo mal, alimentos como la fruta y el pan, si tienen moho, no se pueden aprovechar" empezaba diciendo.

"Las coges enteras y a desechar, porque si no, te puedes intoxicar. Algunos mohos generan microsustancias llamadas micotoxinas que pueden penetrar por todo el alimento y te pueden liar una que ni te cuento" decía.

Ahora ya lo sabes, es mejor no quitar el moho de estos alimentos y desecharlos, por mucho que no nos guste tirar la comida.

La señal de que el pan de molde está en mal estado

La pregunta del millón: ¿cuánto tiempo podemos tener el pan de molde en la despensa antes de que se ponga malo? Algunos aseguran que el tiempo es de 4 o 5 días si se trata de pan casero, mientras que si lo compramos de supermercados puede durar incluso más hasta una semana en la despensa.

No obstante, siempre tenemos la opción de meter las rebanadas de pan en el congelador para, cuando lo necesitemos, darle un golpe de calor en la tostadora. Eso sí, ese truco no dura para siempre: recomiendan no dejarlo más de tres meses en el refrigerador, para que no pierda los componentes.

De todas maneras, más allá de fechas que no son del todo exactas, debemos fijarnos más en otros aspectos, más en la línea de lo que nosotros mismos podemos apreciar. Y es precisamente en eso que tenemos que fijarnos en varias señales evidentes que nos avisarán de que debemos tirar inmediatamente la bolsa de pan a la basura.





La primera señal que delata que el pan de molde se puede encontrar en mal estado es la presencia visible de moho, que suele tender a crecer si mantenemos el pan en zonas calientes. No obstante, hay más señalas de un mal estado, como que se detecten sabores raros, así como olores especialmente fuertes. Eso sí, debemos tener cuidado con probar a olerlo de cerca, ya que puede contener moho y corremos el riesgo de inhalarlo, lo que ya de por sí puede ser peligroso.

Por último, podemos fijarnos en que el pan puede tener una textura especialmente dura, y esto es porque un mal sellado puede dejar el pan rancio y seco. A pesar de ello, en estos casos no es urgente tirarlo a la basura, ya que todavía puede aprovecharse, pero sigue empeorando respecto a cuando está fresco.

Estos tres alimentos sí los puedes comer con moho sin riesgo

Sin embargo, sí que hay tres alimentos que se pueden comer pese a tener moho, según advierte la OCU:

1. El jamón y los embutidos curados

"En el jamón, la cecina o el salchichón, es normal que aparezca algo de moho si tardan en consumirse. Raspa el moho y toma el resto"

2. Los quesos duros

"Se pueden comer después de quitar con un cuchillo toda la parte que rodea el moho, con una propina de 2 centímetros alrededor y por debajo de la zona afectada"





3. Las frutas y vegetales turgentes

"Los vegetales de carne firme, como la zanahoria, el pimiento o el repollo, se pueden comer tras quitar con un cuchillo toda la zona alrededor del moho, incluido el mismo margen de seguridad de 2 centímetros alrededor y por debajo".