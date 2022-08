Adiós a las tostadas: los cuatro motivos para eliminarlas de tu desayuno y de tu dieta

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, pues se trata de la primera que ingerimos y que nos proporciona la energía suficiente para afrontar la jornada. Pero esto parece no ser así en todos nosotros. Mientras unos apenas comen algo debido a que casi no tienen hambre cuando se levantan, otros vaciarían la nevera si pudieran. Y es que en nuestro país son muchos los alimentos que podemos tomar a primera hora, por ejemplo, cereales, galletas y algo bastante popular, las tostadas con mantequilla y/o mermelada, algo no recomendable del todo debido a varios factores.

El primero de ellos tiene que ver con el tipo de pan que utilizamos, es decir, si es o no integral. Este último no tiene harinas refinadas, sino una parte del cereal muy rica en fibra y que hace que sea menos saciante, lo que hace que el índice glucémico aumente y los hidratos de carbono también. Otros elementos como el almidón, el cual es sometido a un proceso de fermentación, se convierte rápidamente en azúcar y aumenta los niveles de insulina en respuesta a la subida de glucosa en la sangre.

Por su parte, el riesgo de sobrepeso u obesidad son igualmente posibles ya que, los alimentos elaborados con harinas o azúcares refinados, hacen aumentar nuestro peso corporal y las dificultades metabólicas. Es por ello que su bajo consumo reduce todo esto. Por último, el tostar los alimentos hace que desaparezcan los nutrientes y algunos compuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? La clave está en cambiar el tipo de pan y tostarlo al mínimo; también, optar por el germinado o de cristal.

Los cereales que debes evitar para un desayuno sano, equilibrado y nutritivo

Si antes hablábamos de nuestros típicos desayunos, donde encontrábamos a los cereales, debemos tener en cuenta cuáles son los mejores si optamos por empezar nuestro día con ellos. Con el ritmo de vida que solemos llevar, el cual es más acelerado cuando llega septiembre y muchas familias empiezan su rutina de trabajo y colegio, los cereales de tipo industrial se han convertido en un alimento estrella tanto para los más pequeños como para los adultos. Pero, ¿son realmente buenos?





En principio, aportan vitaminas, minerales, fibras, hidratos de carbono y proteínas. Aún así, sus inconvenientes están relacionados con la cantidad de azúcar que llevan (algunos llegan al 25%), la fibra y la sal. Es por ello que debemos evitar la ingesta de aquellos que contengan colorantes, los acompañados por frutas, chocolate y miel, además de los crujientes debido a la grasa. Pero, los peores son siempre los que están destinados a los niños por los dos primeros puntos que describíamos: el azúcar y la fibra.