Los tres alimentos, bajos en calorías, que generan dopamina y te harán ser más feliz: Los pasas por alto

En este tiempo que vivimos, afortunadamente, hablamos mucho de salud mental. Y es que cada vez deja de ser menos tabú y podemos inmiscuirnos en ella de forma abierta, sin necesidad de tachar de "locos" a aquellos que deciden cuidársela en un profesional. Siempre decimos que es importante pedir ayuda si así se cree necesario, y, también, intentar tener una vida de lo más ordenada para que todos los aspectos de tu vida estén en armonía.

Por eso, son muchos los expertos que creen que es necesario, para cuidar también de nuestra salud mental, de vigilar nuestras horas de sueño, rutinas, y también alimentación. Es por eso, que queremos hablarte de tres alimentos concretos que te generarán dopamina, lo que se conoce como hormona de la felicidad.

Y es que, el hecho de que se genere, puede cambiarnos el estado de ánimo a mejor. Hay una serie de alimentos que generan esta hormona mediante la síntesis de la tirosina o fenilalanina, un aminoácido.

Te hablamos del plátano, las almendras y el queso. Tres alimentos que te permitirán tener un mejor estado de ánimo y te ayudarán a ser un poquito más feliz.

El alimento que recomiendan los nutricionistas antes de dormir

No hay duda de que la buena alimentación (que además sea equilibrada), una buena rutina de ejercicio, y una buena rutina también de sueño, son los tres pilares de una vida saludable. Y aunque la teoría todos nos la sabemos, lo cierto es que no siempre lo ponemos en práctica y, por tanto, no siempre estamos a lo que hay que estar.

A veces comemos peor, otras tantas pasamos de hacer ejercicio, y muchas veces resulta que no dormimos todas las horas que deberíamos. Si todo esto lo juntamos, puede ser un cóctel fatal. Especialmente, cuando todo lo demás lo tenemos, excepto lo de dormir bien. Por eso mismo, luchamos contra viento y marea para combatir el insomnio.





Lo hacemos con vitaminas, con algunos suplementos, y otras veces con tés. Pero no siempre es efectivo. Por eso, te traemos la recomendación de algunos nutricionistas para tomar un alimento antes de dormir que, no solo te sacia, sino que ayuda a que tengas un mejor sueño.

Se trata de la cebada, uno de los cereales más populares. Es un alimento que ayuda a reducir el colesterol, es saciante y además es bueno para enfermedades cardiovasculares. Es un alimento que aporta más proteínas que el trigo, que es muy rico en fibra, lo que ayudará a mejorar tu tránsito intestinal, y, que además, ayuda a cuidarte la piel.

¿Cómo puedes tomarlo? Pues en un guiso a modo de puré, convirtiéndolo en pudding o directamente con el grano, como se tomarían otros como la quinoa. Los profesionales recomiendan tomarlo en el desayuno y también en la cena.

El fruto seco, bajo en calorías, que evitará que piques entre horas

Seguro que alguna vez te ha pasado que, fruto del aburrimiento o del agobio o ansiedad, has tendido a picar entre horas, saltándote toda tu rutina de alimentación. Y eso, si lo haces de forma poco frecuente, no es nada preocupante, pero, si lo conviertes en algo habitual, sí puede serlo.

Porque claro, los alimentos que picamos entre horas suelen ser alimentos que consideramos más de "vicio", como chocolates, patatas fritas, o cualquier otro alimento calórico. Por eso mismo, los expertos recomiendan no hacerlo y en el caso de que sí, sean alimentos que sean beneficiosos para nuestra salud.





Así que aquí te traemos el fruto seco definitivo que puedes comer en tus aperitivos y meriendas y que evitará que piques entre horas porque es un alimento que sacia mucho. Se trata del pistacho, que, de todos los frutos secos, es el más bajo en calorías.

No solo eso, sino que es bajo en grasas, rico en potasio, y en vitaminas C y E, además de ser una buena fuente de hierro. Además, para muchos nutricionistas, es un alimento ideal para controlar la presión arterial y prevenir la diabetes.