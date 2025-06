Pedro Martín explica el posible penalti a Julián Álvarez: "Han revisado las dos cosas y para hacer lo más absurdo"

El Atlético de Madrid se está enfrentando al Botafogo en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Un encuentro vital para los del Cholo Simeone, ya que necesitan sacar al menos tres goles de diferencia al Botagofo para poder clasificarse para octavos de final.

La jugada polémica del partido llegó al final de la primera parte, cuando el Atlético de Madrid pedía un penalti a Julián Álvarez después de un pisotón por parte de un defensa. Finalmente, y a pesar de que el árbitro fue al VAR, no se pitó la pená máxima por una falta previa de Sorloth a un defensa del Botafogo.

EFE Le Normand y Savarino, en el Atlético - Botafogo del Mundial de Clubes

así se vivió en tiempo de juego

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Pedro Martín, experto arbitral, explicó que es “un penaltito”. “Es una jugada en la que ninguna de las dos cosas merecían nada y han revisado las dos cosas para hacer lo más absurdo de todo”.

Por su parte, Paco González, director del programa, aseguró que es "un penalti de los de ahora donde te pisa la puntera del pie. Se están pitando". "Este es el momento clave del partido", añadió Maldini.

Ante la indignación de los colaboradores de Tiempo de Juego por la decisión arbitral, Gonzalo Miró afirmó que "como no se atrevían a pitar ese penaltito han decido sacarse la falta de la manga". Una opinión con la que Petón no estaba nada de acuerdo: "¿Me estáis diciendo que no era falta la de los tacos de antes, pero la de ahora es falta?".

