Un experto en logística advierte de qué deberían hacer las empresas españolas si cierra el Estrecho de Ormuz por el ataque de EEUU

En una entrevista en La Linterna de COPE, el presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, ha alertado sobre las graves consecuencias que tendría para la economía global y, en particular, para las empresas españolas, un posible cierre del Estrecho de Ormuz tras el ataque de EEUU a Irán. Durante la conversación con el director del programa, Ángel Expósito, y la periodista económica Pilar García de la Granja, Aranda explica que este paso marítimo, por donde circula el 20% del petróleo mundial, es un punto crítico para las cadenas de suministro.

El experto subraya que, aunque considera "bastante difícil" un cierre total, las empresas no pueden esperar a que ocurra una crisis para actuar. "Ya hemos aprendido que hay que adelantarse", afirma. La estrategia tradicional del 'just in time' (recibir mercancías justo cuando se necesitan) ha dado paso al 'just in case', es decir, acumular stock ante posibles disrupciones. "Trabajamos con lo que se llama la permacrisis: sabemos que habrá obstáculos en la cadena logística y hay que prepararse", advierte.

Europa Press Mapa de localización del estrecho de Ormuz

Un golpe a la energía y a los precios

El Estrecho de Ormuz, con apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto, es la principal ruta de exportación de crudo desde Oriente Medio. Por él transitan diariamente 17 millones de barriles de petróleo y unos 3.000 barcos, incluyendo petroleros y metaneros. Si esta vía quedase bloqueada, el impacto sería inmediato: "Subiría el precio del petróleo, y con él, el de todos los productos", señala Aranda.

Pilar García de la Granja ha añadido que no se trata solo del crudo, ya que el 35% de los bienes de consumo también pasan por esa zona. "Subiría todo tipo de productos", insiste. El presidente de UNO ha confirmado que la inflación se dispararía a nivel global debido a la dependencia de esta ruta. "No hay alternativas viables: el oleoducto este-oeste construido en los 80 solo puede transportar la mitad de los barriles que exporta Arabia Saudí", explica.

Las empresas ya están actuando

Ante la pregunta de Expósito sobre cómo están reaccionando las empresas españolas, Aranda detalló que el sector logístico ha cambiado su enfoque. "Antes gestionábamos rutas; ahora gestionamos datos y escenarios", afirmó. De hecho, la logística es el tercer sector en España que más utiliza big data e inteligencia artificial para prever crisis. "El objetivo es sobreabastecerse y reducir el impacto de los bloqueos en puntos estratégicos", asegura.

El tiempo es otro factor crítico. Aranda recordó que, en crisis anteriores, como el bloqueo del canal de Suez por el Ever Given, los retrasos se alargaron hasta 20 días, encareciendo costes operativos, seguros y fletes. "No hay suficientes buques para cubrir una emergencia de este tipo", admite.

En sus últimas declaraciones en COPE, el experto es tajante: "Las empresas no pueden permitirse esperar". La logística ya no se limita a mover mercancías, sino a anticipar riesgos. "Si Ormuz se cierra, no habrá margen para reaccionar a tiempo", advirtió. Su mensaje final fue una llamada a la acción: "Hay que tener planes B y planes C; la era de la improvisación terminó".