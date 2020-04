Juegos para el aislamiento: la Peonza

La Peonza es un juguete de madera, semejante al peón, pero sin punta de hierro, y que se hace bailar azotándolo con una cuerda, con un cordoncillo. Las peonzas o trompos de madera que tienen forma de pera son las tradicionales, las fetén, porque como muchos otros juegues, la peonza ha ido avanzando con los años y ahora las hay hasta con luces y sin cuerda.

Estas peonzas de luz llevan hasta música y su diseño es moderno

Jugar con la peonza requiere cierta habilidad y también cuidado por eso, no es un juego para los más pequeños. Aunque no hay una edad establecida hasta que no cumplamos ocho o nueve años es mejor no manejarla porque al tener la punta de metal puede resultar peligroso si no la sabes manejar bien.

La peonza o trompo tradicional es de madera

Manejar la peonza consiste en lanzarla contra el suelo, enrollada en una cuerda (que termina en un nudo o moneda que será el tope que tendremos entre los dedos índice y corazón), haciéndola rodar sobre sí misma sobre la punta metálica del extremo. Los muy expertos en bailar el trompo la pueden recoger del suelo una vez lanzada y subirla por la cuerda; ponerla sobre la palma de la mano o lanzarla sobre otro participante como si se tratase de un juego de malabares.

Eso lo pueden hacer verdaderos maestros en bailar la peonza como Keylor Navas el portero del Real Madrid que lo demostró en un programa de televisión.

Jugar a la peonza es uno de esos juegos que perduran en el tiempo. Hay rachas, unas veces está más de moda, pero a lo largo del curso escolar es normal ver a los niños (les gusta más a ellos, pero yo he conocido a muy buenas bailadoras de peonzas), jugar con estas peras de madera en el recreo.

Gana, sin duda, el que mejor la maneje. Pero cuando estamos comenzando puede valer que el ganador sea aquel cuya peonza ha estado dando vueltas sobre sí misma durante más tiempo, incluso podemos delimitar ese baile haciendo un cículo. Si el trompo se sale de ese cículo, no vale.

