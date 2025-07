El ingrediente que echamos a la comida que llevamos a la playa y que es malo para la salud: el verdadero riesgo

Con agosto a la vuelta de la esquina, son muchos los que están a punto de disfrutar de sus vacaciones de verano. Los planes de playa, montaña o piscina se multiplican, por lo que no puede faltar un buen menú dentro de un tupper para reponer toda la energía que vayamos a consumir. Sin embargo, si no tenemos en cuenta el calor y no tomamos las precauciones adecuadas, lo que prometía ser un día idílico se puede convertir en una desagradable intoxicación.

Huevos y mayonesa: los villanos del calor

Uno de los alimentos que no puede faltar en nuestro tupper cuando vamos a la playa es la tortilla de patata. Aunque como en casi todo, los gustos son muy dispares, a algunos nos gustará más o menos cuajada. La nutricionista Lydia Guerra explica que “todo lo que sean tortillas bien hechas suelen ser mejor a la hora de llevarlas a la playa que una tortilla más deshecha, menos cuajada”. La razón principal es que el huevo, sobre todo en crudo, suele traer algunas bacterias, como es el caso de la salmonela. Además, advierte que si hemos preparado una tortilla por la mañana y la llevamos sin refrigeración, “hay bastante, bastante riesgo”, por lo que, en casos como estos, recomienda “consumirla lo antes posible, o sea, en un plazo máximo de dos horas si el alimento está a más de cinco grados”.

Alamy Stock Photo Niño en la playa comiendo pasta en un tupper

Aparte del huevo, lo mismo ocurre con la mayonesa que echamos a nuestras ensaladas y bocadillos. Al final, no deja de ser una salsa que se hace a base de huevo, la única diferencia es que el huevo no está tratado. Si consumimos mayonesa en mal estado puede provocarnos “ intoxicaciones, como por ejemplo malestar intestinal, vómitos y diarrea”, subraya la experta.

El tupper perfecto

A la hora de elegir el recipiente ideal para nuestras comidas veraniegas, Lydia Guerra lo tiene claro: el tupper de cristal. Si lo comparamos con los envases de plástico, la nutricionista enfatiza la importancia de que sea "bien hermético". Además, destaca uno de los muchos errores que probablemente cometemos: dejar las botellas de agua o los tuppers al sol. Comenta que “a altas temperaturas, como nos pasa ahora en verano, el plástico tiene una sustancia que pasa al agua y al final eso lo consumimos nosotros, y es tóxica”. Por ello, lo ideal sería escoger siempre recipientes de vidrio refrigerados.

Alamy Stock Photo Tuppers de cristal con alimentos

El menú estrella para la playa

Para poder disfrutar sin ningún tipo de preocupaciones, Lydia propone una ensalada fría, “ya sea con pasta, arroz integral o legumbres, siempre que tengan algo de verdura. Luego ya cada uno lo aliña a su manera, ya sea con aceite, vinagre, limón...".