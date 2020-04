Juegos para el aislamiento: La Gallinita Ciega

Mirando el óleo'La gallina ciega' de Francisco de Goya se dibuja una sonrisa en el rostro del visitante del Museo del Prado. Es de esos cuadros que contagia el sentimiento que derrochan quienes están en su interior, trazados por la magia realista de nuestro genial pintor aragonés.

'La gallina ciega' de Francisco de Goya se encuentra en el Museo del Prado

Confieso que me siento la joven que sí aparece en el boceto del cuadro y que, nadie sabe por qué razones, Goya ocultó después. Soy esa mirona que disfruta con el juego de los que están intentando esquivar al que se la queda e intenta darte con el cucharón.

Boceto de 'La gallina ciega', de Goya en la que se ve a la joven que después eliminó del óleo definitivo el pintor

Porque este juego antiquísimo y muy divertido fue concebido no solo para jugar niños, sino también adultos como podemos ver en el cuadro de Goya y en fotos de hace ya algunos añitos que transcurre en el mismo sitio la pradera de San Isidro un 15 de mayo.

Jugando a la gallina ciega en la pradera de San Isidro

Las reglas de la gallinita ciega

Si todos los juegos nos enseñan algo y sirven para ejercitar alguna parte de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos, en la Gallinita ciega, es mucho más patente porque al taparnos los ojos fomentamos las sensaciones que se tienen cuando uno está privado de uno de los cinco sentidos: la vista.

Por eso, jugar a la Gallinita ciega ayuda a los niños a coger confianza al poder moverse sin ver, con los ojos tapados.

Lo primero que hay que hacer para comenzar a jugar es elegir a la gallinita, si nadie es voluntario pues se puede elegir entre los jugadores, por ejemplo, el que saque el número menor con los dedos de una mano.

Si ya tenemos gallinita hay que vendarle el ojo con un pañuelo y procurar que no vea nada. Entonces el resto de jugadores se ponen en círculo alrededor de él. En ese momento la gallinita debe dar tres vueltas sobre si misma antes de comenzar a buscar a los demás y debe decir esta fórmula:

"Gallinita, gallinita ¿qué se te ha perdido en el pajar? Una aguja y un dedal... Da tres vueltas y la encontrarás".

Con esas vueltas, la gallinita pierde la opción de quién estaba dónde porque al no poder ver, ya no puedes tener la seguridad de que has quedado en el mismo sitio que antes de dar las vueltas.

La gallinita debe atrapar a alguno de los otros niños o adultos que se pueden moverse, pero no pueden soltarse de las manos, deben mantener la unión entre todos. Cuando la gallinita consiga agarrar a otro jugador, tiene que adivinar quien es mediante el tacto. Si lo consigue, la nueva gallinita será el jugador cazado.

Jugar en la calle, como en el resto de juegos que os proponemos en COPE.es, es fácil. Para jugar en casa, lo mejor es elegir el espacio de la casa con más amplitud para que nadie se tropiece con muebles ni otros objetos, así evitamos hacernos daño y también, romper cosas.

