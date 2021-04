La reprimenda del doctor Carballo a Sánchez por los cambios con la vacuna de AstraZeneca: "Caos absoluto"

El doctor César Carballo, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez este sábado en 'La Sexta Noche', por la gestión que desde el Ejecutivo están haciendo con la vacuna de AstraZeneca.

Carballo es, a día de hoy, una de las personas que mejor conoce la covid-19 en nuestro país, y es uno de los principales divulgadores de España, ya que colabora a diario con diversos medios de comunicación.

Dos cambios de estrategia en menos de 24 horas

El doctor se ha referido a los cambios que nuestro país ha vivido con la vacuna de AstraZeneca, después de que algunos pacientes, un porcentaje muy bajo de todas las vacunas que se han inoculado, tuvieran efectos secundarios así como episodios trombóticos.

En concreto, las comunidades autónomas y el Gobierno, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud celebrado el miércoles, decidieron suspender "por precaución"la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca en los menores de 60 años. De esta forma el ministerio de Sanidad volvía a dar un giro en su estrategia, ya que el acuerdo, al que la Comunidad de Madrid había votado en contra, acordó inocular hasta los 65 años.

Edad, sin embargo, que aumentó al día siguiente, después de que la Comisión de Salud Pública fijase la edad entre los 60 y 69 años. Cambios todos ellos que han provocado que muchos pacientes, ante las constantes versiones que se están contando en nuestro país, haya cogido temor a vacunarse con esta dosis. El viceconsejero de Salud Pública la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, fue el primero en alertar de este nuevo fenómeno, después de que el jueves solo una tercera parte de los convocados en el territorio había acudido a la cita. Patrón que se está repitiendo en diversas comunidades aunque en diferentes porcentajes.

El doctor Carballo se echa las manos a la cabeza con el cambio de la estrategia

Todo este embrollo ha provocado que este sábado, a la vuelta de Iñaki López tras su ausencia, se haya hablado de este asunto. Uno de los más críticos ha sido el doctor César Carballo, ya que ha reprimido la actitud del Gobierno de Sánchez por el miedo que está provocando en la gente.

"Lo que hemos estado viendo esta semana es un despropósito europeo. Decía la ministra decía que hiciéramos caso a las autoridades, pero quienes no han hecho ellos. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha aconsejado parar la vacunación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco ha pedido aconsejar la vacunación, qué estamos haciendo, qué está haciendo Europa. La gente está que se sube por las paredes. Lo que hemos visto en Madrid es tremendo", ha arrancado afirmando.

En este sentido, ha denunciado que en España hay un caos absoluto. "Hay personas que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y no saben si se van a poner la segunda. El otro día dijo la ministra que igual se ponen otras vacunas. ¿En base a qué ensayos clínicos? No hay datos sobre eso", ha manifestado, quien ha vuelto a insistir en señalar que "AstraZeneca es segura". En este sentido, ha apostillado estas declaraciones y decisiones precipitadas y sin base científica alguna ocurren por "no tener un ministro que sepa de Sanidad".

