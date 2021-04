Las dudas con la vacuna de AstraZeneca provoca rechazos en diferentes CC. AA.

Las dudas con la vacuna de AstraZeneca ha producido un efecto en la población española. Así lo indican diferentes consejeros de diversas comunidades autónomas, los primeros en recibir los datos, quienes advierten de la alarma social que se está produciendo en diversos puntos de la geografía española después de los cambios que ha habido durante toda esta semana.

El miércoles, a última hora de la noche, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informaba de que el Consejo Interterritorial de Salud había decidido —a la vista algunos casos de trombosis que se estaban produciendo— que solo se inoculase las dosis de AstraZeneca a personas mayores de 60 años. 24 horas después, el departamento de Salud Pública limitaba la edad de vacunación a los 69 años. Un nuevo cambio en el plan de Vacunación que llegaba horas después de que Pedro Sánchez informase en una comparecencia de prensa la llegada masiva de vacunas hasta el verano.

Un 20% de las personas convocadas la han rechazado en La Rioja y Andalucía

El primero en alertar en este efecto ha sido el viceconsejero de Salud Pública la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, quien informó que el jueves solo una tercera parte de los convocados había acudido a la cita, mientras que la semanas anteriores las renuncias a vacunarse no superaba el 3% Este dato supone que de las 29.000 citas programadas solo acudieron 10.800 personas. Un dato que se ha vuelto a repetir este viernes, los últimos en hacerse públicos.

Aunque este patrón no se repite en todas las comunidades, de hecho durante estos días España ha conseguido batir un récord en inocular dosis en un solo día, las renuncias por ejemplo en Murcia con la vacuna de AstraZeneca han llegado al 30%, porcentaje que se reduce a la mitad cuando la dosis a inocular es la de la farmacéutica de Pfizer.

Este dato cae en los casos de Castilla La-Mancha y la Comunidad Valenciana, territorio que presenta mejores datos en cuanto a incidencia acumulada, ya que rondan el 15,5% y el 16% respectivamente. Un dato un poco más alto presentan en La Rioja y Andalucía, donde oscila el 20%.

Un rechazo "desigual"

Sin embargo, este rechazo no se da por igual en todos los territorios, ya que algunos Ejecutivos autonómicos como los de Aragón, Baleares, Canarias y Galicia afirman no notar diferencia alguna, o notar un descenso "insignificante". Mientras, Cataluña y Castilla y León admiten no contabilizar los datos, aunque en el caso del territorio gobernado por Alfonso Fernández Mañueco, que fue la primera en dar frenazo a la vacunación, "rotundamente" no han notado ninguna diferencia.

En este mismo sentido ha querido advertir la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien este sábado ha vuelto a recalcar la seguridad que tienen todas las vacunas. "Todas las vacunas son seguras y eficaces y cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento", ha explicado, quien ha destacado que el rechazo de la población a la vacuna de AstraZeneca "es muy desigual" dependiendo de cada comunidad autónoma. En este sentido, ha querido destacar la ministra, en que pese a estos imprevistos el calendario anunciado por el presidente del Gobierno a comienzos de semana se va a cumplir.

Para ello, esta misma semana se va a comenzar a distribuir la vacuna de Janssen, antes de la fecha en principio establecida. "El martes a primera hora llegan estas vacunas y en principio se va a aplicar de acuerdo con la última actualización de la estrategia de vacunación en la misma tipología que las de RNA; es decir, que iremos convergiendo de 80 años para abajo", ha explicado. Por último, la titular de Sanidad ha insistido en que el próximo 9 de mayo el Gobierno dará fin al estado de alarma, herramienta que ha "ha sido muy útil para contener el virus", pero que "no puede existir indefinidamente".