La Fundación +Vida pone en marcha una nueva edición de su tradicional campaña ¡Ser Madre es la Leche! coincidiendo con el Día de la Madre que tiene como objetivo ayudar a madres que se encuentran en una situación de desamparo social o tienen dificultades económicas en la alimentación básica de sus bebés.

¡Ser Madre es la Leche! es una iniciativa de recogida de leche en polvo de iniciación (tipo 1) y de continuación (tipo 2) para apoyar en la lactancia a madres sin recursos. Fundación +Vida señala que se trata de productos básicos de maternidad cuyo coste oscila entre los 15 y 25 euros que no pueden asumir algunas madres.

En la presentación de la campaña, el Presidente de Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha destacado que “con esta acción solidaria queremos concienciar a la sociedad y a los jóvenes de las dificultades que entraña la maternidad para muchas mujeres tomando un papel activo en la protección de la maternidad, dando un apoyo real a las mamás que más lo necesitan”.

En esta edición, Fundación +Vida ha contado con la influencer María García de Jaime (@mariagdejaime) como madrina de la campaña. Con casi 600.000 seguidores en Instagram, ilustra su día a día como madre de 3 hijos que compatibiliza las redes sociales, su trabajo y la maternidad.

María García de Jaime fue madre muy joven y recuerda cómo vivió la maternidad temprana: “lo afronté con mucho miedo e incertidumbre al principio, vi cómo mi vida se truncaba y me iba a cambiar para siempre. No fue nada fácil pero con mi hijo mayor nació la ilusión de una nueva vida, me hizo olvidar el miedo y vivirlo con emoción. Mis prioridades cambiaron de un momento a otro, tuvimos que madurar de golpe pero viéndolo en perspectiva fue lo mejor que nos pasó en la vida” al tiempo que recuerda el apoyo inquebrantable de su marido, Tomás Páramo “que estuvo en todo momento al pie del cañón y lo hizo todo más fácil”, afirma.

La madrina de “Ser madre es la leche” asegura con la perspectiva de ser madre de 3 hijos que “la maternidad para mí es un regalo de vida, con sus cosas bonitas y otras no tan bonitas, pero que te llena el alma. Es inexplicable el sentimiento de maternidad. Pocas cosas hay tan increíbles como crear vida dentro de ti. Creo que la maternidad te cambia la vida, te enseña lo que es el amor, la entrega total y la generosidad sin límites”.

Es por ello que para María García de Jaime “ser madre es la leche porque no hay amor tan grande, porque el abrazo de un hijo no se puede explicar, porque los hijos te enseñan cosas de ti que no conocías. Te enseñan que llegas a todo cuando lo ves imposible, te enseñan que eres mucho más fuerte de lo que pensabas” y también “es una responsabilidad enorme pero que te llena el corazón. Y te abraza el alma”, asevera con emoción.

La conocida influencer pide colaborar con la campaña “Ser madre es la leche” porque “el mundo nos necesita, y creo que en este caso esas madres y niños nos necesitan urgentemente. Es una manera muy fácil de ayudar y lo que se puede conseguir es impresionante. Tantas personas y tantos niños se encuentran en esa situación y luchan cada día por poder alimentar a sus hijos en los primeros momentos de su vida, cuando más lo necesitan. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Gracias de antemano y ojalá consigamos muchos botes de leche en polvo para todos ellos”, concluye.

La recogida de la campaña ¡Ser Madre es la Leche! será hasta el 30 de abril y cuenta con un portal en la web sermadreeslaleche.es o masvida.eu donde se pueden consultar los puntos físicos de recogida de botes de leche en polvo y donar en la plataforma de crowdfunding para la compra de botes de leche.