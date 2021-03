El doctor Carballo explica los motivos de la 'mala prensa' de la vacuna de AstraZeneca: "Es curioso"

El doctor César Carballo ha explicado en el programa de Iñaki López, 'La Sexta Noche', los verdaderos motivos que se esconden detrás de la 'mala prensa' que está teniendo en las últimas horas la vacuna de AstraZeneca, después de que varios países hayan retirado parte de dosis por efectos secundarios adversos en los pacientes.

La vacuna de AstraZeneca es la única, al menos hasta el momento, que haya hecho todo el proceso de elaboración en nivel europeo, y es la tercera en haber recibido el visto bueno, tras la vacuna de Pfizer y Moderna.

Los efectos segundarios que se están investigando

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS)ha asegurado en las últimas horas que no hay razón para dejar de usar esta vacuna contra el covid-19, varios países han hecho caso omiso a esta recomendación y han decidido suspender la vacunación de este fármaco por precaución. Dinamarca, Noruega, Islandia y Bulgaria, son algunos de los países que ya lo han hecho, y este sábado India ha anunciado que llevará a cabo una revisión más profunda de los efectos secundarios.

En concreto, estos países quieren investigar por qué a algunas de las personas que han sido inmunizadas a la covid-19 con esta vacuna han sufrido coágulos sanguíneos y trombosis. España, sin embargo, ha hecho caso a las recomendaciones de la OMS y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y va a seguir inyectando estas dosis.

Solo Cataluña se ha mostrado reticente ante este asunto y la Conselleria de Salud ha anunciado en las últimas horas que van a retirar por "prevención" un lote de dichas dosis hasta que finalmente se compruebe cuáles son sus riesgos.

Carballo apunta al verdadero motivo de la 'mala prensa' de AstraZeneca

Este ha sido uno de los temas de los que los expertos han hablado en el habitual análisis que hacen los médicos durante los sábados a la noche en el programa de Iñaki López. El doctor de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, ha querido desmentir dichos 'bulos' que hay sobre esta vacuna y ha aprovechado para explicar por qué esta vacuna tiene tan mala fama.

"Los anticonceptivos orales pueden elevar por cinco el riesgo de tener trombosis y no se suspenden. Esto no se ha demostrado con la vacuna de AstraZeneca", ha querido dejar claro el doctor en su primera intervención. Rápidamente, ha explicado que a su juicio "es curioso" la mala prensa de la vacuna de AstraZeneca. "Probablemente va más allá de temas médicos. Es muy curioso", ha apuntado el médico, que no termina de creerse la avalancha de noticias contra esta vacuna.

Y es que según Carballo, podría haber motivos económicos detrás de estas críticas: "Es la vacuna que menos cuesta y que se ha negado a tener beneficio. La está vendiendo por el coste", ha apuntado, algo que otras farmacéuticas parecen no estar haciendo.

