Tres titulares que nos hemos encontrado estos días en la prensa. Primero: “Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística”.

Segundo: “Sevilla vota en un referéndum para acortar la Feria de Abril”. Y tercero: “El Ayuntamiento de Madrid prepara una reforma legal y deja de dar licencias a pisos turísticos”

¿Qué está pasando para que en un país que tradicionalmente ha vivido del turismo esté tomando este tipo de decisiones? Y es que preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades de las ciudades y las convierta en una atracción de feria. Este fenómeno se ha empezado a bautizar como 'Turismofobia'.

En Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que en Málaga, Barcelona o Valencia, están encantadas con el turismo, pero con el turismo sostenible. En el equilibrio está la clave.

Un viaje por las diferentes ciudades más turísticas

Por lo tanto, cojamos las maletas y vayamos de viaje en La Linterna para conocer este problema de cerca. Primera parada: Canarias

Mañana se cumple una semana de las protestas masivas que se han vivido en el archipiélago en contra del modelo turístico de las islas. Bajo el lema “Canarias tiene un límite”, 60.000 personas salieron a la calle en una manifestación que fue noticia en países como Alemania o Reino Unido, principales clientes de estas Islas.

El turismo es, de lejos, el motor de las islas. El 40% del empleo y el 35% del PIB canario los genera esta actividad. Su economía depende del turismo y que este ha sido el mayor contribuyente al desarrollo del archipiélago en las últimas décadas.

Pero también es importante señalar que Canarias es uno de los territorios españoles que tradicionalmente más paro registra. Con más de un 16% de desempleo. Al mismo tiempo, ocupa junto a Extremadura el ranking de los salarios más bajos en España.

Siguiente parada: Sevilla. La capital hispalense ha promovido un referéndum en el que la ciudadanía ha decidido volver al modelo tradicional de Feria.

La votación ha sido muy ajustada, pero finalmente, en vez de empezar un sábado, comenzará el lunes con la cena del pescaíto y se prolongará 6 días, hasta el domingo.

Fíjate, el año pasado visitaron el recinto ferial de Sevilla 3 millones de personas. Este año han sido 4 millones. Un solo recinto.

Este tipo de asociaciones vecinales se quejan de que las ciudades como Sevilla están más enfocadas al turista que al vecino residente. ¿Estamos exprimiendo de más a la gallina de los huevos de oro?

Vamos con otro ejemplo: Los pisos turísticos: nos vamos a Madrid.

El consistorio madrileño ha decidido suspender esta semana la concesión de nuevas autorizaciones para pisos turísticos hasta, mínimo, el 2025.

Ojo con saltarse la norma porque si en su momento la primera sanción para un piso turístico ilegal era de 1.000 euros. A partir de ahora, la primera sanción será de 30.000 euros, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000 euros. Esto en Madrid, pero, claro, otro problema es que cada comunidad tiene su propia legislación.

Según Eurostat, el año pasado, a nivel europeo, España fue el segundo país donde más alquileres de pisos turísticos se reservaron por detrás de Francia. Concentramos 1 de cada 5 pernoctaciones en este tipo de alojamientos con 132 millones de noches reservadas. A priori, parecen buenas noticias, pero, ¿están los pisos turísticos taponando el acceso a la vivienda para comprar o alquilar?

El modelo de turismo que "nos han vendido"

Pedro Bravo es periodista y escritor, acaba de publicar su último libro 'Silencio, un manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa', pero ya en 2018, investigó sobre un problema que se veía venir: la masificación turística. Sus conclusiones las recogió en un libro llamado 'Exceso de equipaje'.

Para él, ese relato de que el "turismo es bueno y punto" no es para nada bueno, porque no tenemos un modelo que sea sostenible. "No se trata de eso, sino del modelo, y de qué dinero deja realmente. Hay números muy gordos, pero cuando miras los datos, ves que el dinero no cae en los territorios donde van los turistas" explicaba.

Dice que no hay un equilibrio entre la masificación turística y el reporte económico que deja en nuestro país, ya que "los trabajos son precarios y temporales. En el trazo pequeño, se generan grandes costes sociales y medioambientales" explicaba.

Cree que esos grandes números no repercuten en los trabajadores y sí en la calidad de vida de los españoles. "Por supuesto que repercuten en el precio de las viviendas, es una piedra que tiras al agua, y es una onda que se genera. La diversidad es buena, no se está generando la riqueza que supondría esperar" expresaba.

"España depende mucho del turismo, y no es de los países más ricos, y hay que recordar que hay más de un 35% de personas que no se pueden ir ni una semana de vacaciones" decía.

Pero, ¿cuál es la solución para parar esta masificación? Pues, según este experto, "empezar a dialogar las administraciones para hacer una política común en que los beneficios sean justos y equilibrados, sirva para desarrollarnos y no ser más pobres" sentenciaba.