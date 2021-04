El doctor César Carballo, incrédulo por la última medida de Fernando Simón: "Va en contra de la evidencia"

El reconocido facultativo César Carballo intervenía este sábado en 'La Sexta Noche' para analizar la evolución de la pandemia en nuestro país. El médico no ha dudado en criticar el último anuncio de Sanidad, que exigía que los mayores de seis años llevaran de forma continuada la mascarilla. Ante esta medida, Carballo ha cargado en televisión contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "¿Cómo casa eso con que el doctor Simón luego dice que no cree en las mascarillas? Es que a la gente no se le puede volver loca", decía.

Además, el profesional sanitario cree que Fernando Simón es incoherente. "Si tú dices que no crees en las mascarillas, pero luego sale una norma de que es obligada ponérsela en todos los sitios...Vamos al modelo desesperante de la población". Respecto al comité de expertos que asesoraría a Sanidad, también ha indicado que esta nueva medida "va en contra de la evidencia científica. No me extraña que la gente se enfade y diga que pasa de cumplir las normas".

Durante su intervención en el programa también ha aprovechado el médico para cargar contra los políticos por su gestión de esta pandemia. "Lo fácil es echarle la culpa a la gente. Piden que nos comportemos en Semana Santa...¡Compórtense ustedes! No han hecho su trabajo, que es darnos un sistema sanitario eficiente", decía visiblemente cabreado. El especialista también ha puesto el foco en la vacunación y la llegada de turistas: "Dejen de criminalizar a la gente y hagan su trabajo. Y vacunen mañana, tarde y noche".

Unas palabras, las de César Carballo, que no han pasado desapercibidas en redes sociales ni a los espectadores que vieron en el programa en directo.

Fernando Simón advierte que dejar de vacunar con AstraZeneca sería "un error muy grande"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado este lunes que la vacuna de AstraZeneca tiene " un alto grado de eficacia que está disponible en cantidades suficientes para inmunizar a un porcentaje alto de población". Por lo tanto, y sobre la posibilidad dejar de vacunar con ella, ha considerado que sería "un error muy grande que cometeríamos como sociedad".

Así se ha pronunciado este lunes en la rueda de prensa para dar a conocer los datos epidemiológicos de la evolución de la pandemia en España. "Cada semana que pasa hay más población de alto riesgo inmune, hay que aguantar unas semanas más", ha pedido el director del CCAES.

Fernando Simón ha advertido que dada la evolución que está experimentado España, "es probable" que estos incrementos se mantengan durante los próximos días. "El objetivo es que el impacto de la Semana Santa no tenga el impacto que hemos observado en festividades previas", ha indicado el experto de Sanidad.