Jorge Javier Vázquez, camino del juzgado para denunciar a un antiguo compañero de Telecinco

El reconocido presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, habría tomado la decisión de interponer acciones legales contra una antigua compañera de televisión, con la que ha compartido muchas tarde delante de las cámaras.

Jorge Javier Vázquez vive uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera, con diversos proyectos, tanto dentro como fuera de televisión, a los que se sumará dentro de pocos días una nueva edición de 'Supervivientes'. Pero el presentador también tiene que hacer frente a diferentes situaciones complicadas, como la que ha atravesado hace pocas semanas con su compañera y amiga Belén Esteban, con la que protagonizaba un nuevo enfrentamiento.

Pero ese asunto fue solucionado y ambos siguen trabajando juntos en Telecinco. Ahora, Jorge Javier Vázquez se ha encontrado con otra 'enemiga' en las redes sociales, la que fuera su compañera Karmele Marchante. La que fuese una de las periodistas del corazón más cotizadas en los años noventa ha publicado varios mensajes ofensivos contra Jorge Javier Vázquez y también contra Telecinco a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Me acaban de avisar que el cocainómano y LADRÓN de Hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco y el enano psicópata no lo ha parado. Les tengo amenazados que como me mencionen CANTO", publicaba Marchante a través de su perfil oficial. En este punto, la periodista continúo subrayando que tiene información sensible que puede perjudicar al presentador de Telecinco y al colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros.









Me acaban de avisar que el cocainomano y LADRON de hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de t5 y l enano psicopata no lo@ha parado. Les tengo amamenazados que como me mencionen CANTO. — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) March 13, 2021





La decisión de Jorge Javier Vázquez

Esta situación parece haber cansado al presentador, que habría puesto el asunto en manos de sus asesores legales para estudiar las acciones que fuesen pertinentes para intentar poner punto y final a esta situación, que llegó a convertir a Karmele Marchante en tendencia en esta red social. Según ha anunciado Informalia, Jorge Javier Vázquez "ha puesto en manos de su abogado este tema y está estudiando la posibilidad de demandar a Marchante. Esa mujer no calibra el alcance de sus insultos y ya puede ir buscando un letrado que la defienda".





Por su parte, la revista 'Semana' se ha puesto en contacto con otro de los afectados de estas acusaciones y mensajes en las redes sociales, Kiko Matamoros, que ha preferido guardar silencio respecto a este asunto. Con estas informaciones Karmele Marchante vuelve a estar en el centro de todas las miradas, después de que desde hace unos años no se sabía nada de ella en los principales programas de televisión que tratan la crónica rosa.

