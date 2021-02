Jorge Javier Vázquez hace su predicción más difícil: gustará a Isabel Díaz Ayuso

La relación entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Díaz Ayuso nunca ha pasado por un buen momento. Eso está claro. El presentador de 'Sálvame' no ha dudado, cada vez que ha tenido ocasión, en criticar la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es más, desde hace unas semanas, Vázquez también se ha manifestado a favor de Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno que representa un proyecto político totalmente opuesto al de los 'populares'.

Jorge Javier Vázquez apunta al futuro político de Díaz Ayuso

Se trata del artículo que escribe habitualmente Jorge Javier en la revista 'Lecturas'. Desde allí, ha valorado algunos aspectos de la actualidad, con Isabel Díaz Ayuso (nuevamente) en el punto de mira. En concreto, el presentador de 'Sálvame' ha argumentado, tras el título "Ayuso, la nueva Aguirre", lo siguiente:

"Hay debates que cada vez me interesan menos. Por ejemplo, el que se genera sobre IDA [así llama a Isabel Díaz Ayuso]. Se acabó el debate, porque va a arrasar por mayoría absoluta en las próximas elecciones, así que lo único que me queda es aguantarme", ha pronosticado Jorge Javier, en unas declaraciones en las que augura una contundente victoria de Ayuso en la próxima cita electoral. Un hecho que no parece ser muy de su agrado.

"Ni más ni menos", que diría Belén Esteban. Ha convertido Madrid en el reducto más beligerante contra el Gobierno de Sánchez y los ciudadanos le han comprado el discurso. Ya no hay nada que hacer", se lamentaba. A partir de este momento, Jorge Javier Vázquez ha decidido pasar al ataque y no ha dudado, una vez más, en criticar la gestión de la presidenta:

"En cuanto los argumentos le flaquean -o sea, siempre-, Ayuso se saca de la manga una referencia a Venezuela, otra a ETA y una tercera al independentismo catalán. La derecha es muy dada a citar artículos allende nuestras fronteras que destrozan la imagen de nuestro Gobierno", ha criticado el presentador de 'Sálvame'.

Isabel Díaz Ayuso y la comparación con Esperanza Aguirre

Para quienes apoyan al PP en la comunidad, puede que sea un halago, pero Jorge Javier ha querido cargar contra Ayuso precisamente con una comparación con Esperanza Aguirre, otra mujer de carácter que ocupó su puesto previamente: "Lo ven como una señal de patriotismo porque los empuja a intentar rehacer un país que se va al garete. Cuando las críticas les afectan a ellos -léase el demoledor artículo de Paris Match sobre Madrid-, será tachado de antiespañol su autor y todo aquel que lo comparta", cogía carrerilla para asestar un golpe final:

"Las maneras de Ayuso recuerdan mucho a las de Esperanza Aguirre, que es algo desalentador, por cierto. No hay más que ver dónde han acabado la mayoría de personas que acompañaron a la presidenta durante sus años de mandato. En la sombra", ha concluido Jorge Javier Vázquez en un episodio más de los que mantiene en su particular guerra contra Isabel Díaz Ayuso y la gestión del PP en la Comunidad de Madrid.