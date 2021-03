Concha Velasco deja en shock a Jorge Javier tras sacar a la luz el nombre del padre de su hijo

La actriz y artista Concha Velasco ha dejado en shock a Jorge Javier Vázquez tras sacar a la luz uno de sus mayores secretos en la entrevista que ha concedido la artista este sábado a 'Sábado Deluxe'. Velasco había prometido desvelar una de las mayores incógnitas que han rodeado a su vida personal, pero no ha sido hasta este sábado cuando el público general lo ha conocido.

Concha Velasco es una de las actriz, bailarinas y presentadoras más conocidas de nuestro país, en especial por sus papeles en las películas españolas durante la segunda mitad del siglo XX.

La apuesta de Telecinco para este domingo

Han sido varios anuncios los que ha hecho la actriz durante la entrevista que este fin de semana ha dado protagonismo 'Sábado Deluxe'. Una fecha clave, ya que a diferencia de lo que venía ocurriendo en anteriores findes de semana, en esta ocasión no vamos a ver 'Domingo Deluxe', una de las apuestas de Telecinco para este 2021.

Este apuesta, que arrancó cuando gran parte de España estaba siendo asolada por la borrasca Filomena, obtuvo unos buenos datos de audiencia en sus primeras galas. Pero, la bajada en el share puede estar detrás del motivo por el que la cadena de Fuencarral ha decidido echar, al menos esta semana, el 'cerrojazo' a su apuesta.

Sin embargo, la salida de Jorge Javier de la pequeña pantalla durante el último día de la semana no quita para que la cadena esté haciendo otra apuesta. En concreto, Ana Rosa Quintana va a intentar este domingo quitar protagonismo a la entrevista que tiene Jordi Évole con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Lo hará con un programa especial dedicado a la pandemia. '14-M: un año después', se llama dicho espacio, ya que durante este fin de semana se ha cumplido un año desde que el Gobierno de Sánchez declarase el estado de alarma en el país.

Jorge Javier se queda en shock al conocer el secreto de Concha Velasco

Sin embargo, el hecho de que este domingo no vayamos a poder ver 'Domingo Deluxe' no va a impedir que el programa deJorge Javier Vázquez no vaya a tener titulares con las que analizar la gran exclusiva que ha dado la actriz en su programa.

Por primera vez, Concha Velasco, ha confesado la identidad del padre biológico de su hijo. Un dato de su vida que prácticamente nadie conocía. "El padre biológico de mi hijo ha fallecido hace poco en enero y ahora ya puedo decir de quién se trata", ha adelantado Concha Velasco. Un hombre del que "estuve muy enamorada de él", ha reconocido.

Concha Velasco: "Mi hijo Manuel me ha dicho que era el momento de contar quién era su padre biológico" #LaVelasco — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) March 13, 2021

En concreto, Velasco ha reconocido que "era el director de fotografía Fernando Arribas". Sin embargo, si situación amorosa con otra mujer impedía que ambos pudieran componer una familia. No en vano, el dato que hemos conocido este sábado era una cuestión que Velasco había contado a su hijo en más de una ocasión. Yo le confesé a mi hijo Manuel que su padre biológico en realidad era Fernando Arribas y él me dijo: 'mi padre es Paco Marsó", ha explicado.

