La advertencia de Karmele Marchante a Jorge Javier y Kiko Matamoros: “Uno le da al alcohol y el otro...”

La que fuera colaboradora habitual de Telecinco, Karmele Marchante, ha disparado de nuevo contra el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, y contra el tertuliano Kiko Matamoros por lo que este último decía de ella en directo en 'Sábado Deluxe'. No se trata de la primera vez que Marchante carga duramente contra sus ex compañeros y manda una advertencia a través de varios mensajes muy duros en redes sociales.

Un conflicto que se habría originado después de que Matamoros hablara de la periodista en el programa de este fin de semana en el que la invitada era la actriz Concha Velasco. Según relata Marchante en su cuenta de Twitter, ella habría amenazado al presentador y los colaboradores actuales de 'Sálvame' de que no deben hablar de ella en el programa bajo riesgo de respuesta. Y es que no ha dudado en insultar a ambos.

Karmele contra Jorge Javier y Matamoros

Lo que parecía una noche tranquila de cena fuera de casa para la periodista, actualmente en TV3, terminó por volverse en una velada de acusaciones en redes sociales hasta convertirse en Trending Topic este domingo: “Me acaban de avisar que el cocainómano y ladrón de Hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de t5 y el enano psicópata no lo ha parado. Les tengo amenazados que como me mencionen CANTO”, advertía en un primer mensaje de Twitter.

“El enano psicópata y el cocainómano o dejan de hablar de mi o CANTO. Dos misóginos, maltratadores y ególatras se atreven a mencionarme? Vaya par de desdichados solos y abandonados. A uno le da al alcohol y el otro al polvo. Solos y desdichados”, insistía la periodista, que no se cortaba un pelo con el presentador y el colaborador de 'Sábado Deluxe'.

Karmele. Pues si, soy TT xq me han contado que esa par de misóginos-maltratadores han hablado de mi. Y TENGO PROHIBIDO EN ESA BASURA QUE HABLEN DE MI. Me largué sin despedirme trabajar ahí era un estercolero de muchos caminos. Drogas, maltrato, bulling, misoginia.... — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) March 13, 2021

“Son canallas mentiros azuzados por una dirección sin escrúpulos. Venden humo y mentiras o se intentan blanquear con la gran Concha Velasco. ¡No es un periodista!”

La segunda vez de Marchante

No obstante, no es la primera ocasión en la que Marchante levanta el polvo de la polémica con sus ex compañeros de Mediaset. El pasado mes de septiembre, en un incidente similar, la periodista volvió a valerse de su perfil en redes sociales para llamar a Jorge Javier “enano psicópata”, mientras el presentador catalán le respondía que era “la persona más egoísta” que había conocido.

No obstante, hay un motivo detrás de todo este enfrentamiento. Marchante concedió una entrevista a 'Lecturas', en la que aseguraba que se fue porque "no podía más". "Me costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada", declaró. Dadas las especulaciones, también quiso aclarar que se había ido por decisión propia: "Me he ido de 'motu propio' y como he querido. Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia".