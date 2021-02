María Patiño habla alto y claro sobre el futuro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban: "Estoy convencida"

Llevamos toda la semana pendientes de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, ya que después del encontronazo que tuvieron en 'Sálvame Diario', no hemos vuelto a verles juntos y lo peor de todo, Belén Esteban no ha vuelto a su programa. Muchos dicen que ha decidido dejar de trabajar en ese formato porque es la segunda vez que discute con el presentador, pero lo cierto es que todos los compañeros que tienen relación con ella aseguran que está tranquila.

La relación entre Jorge Javier Vázquez y Belén Estaban en el plató de 'Sálvame' no deja de pasar numerosos baches y altibajos. Desde sus discusiones por política hasta la vez que, a raíz de la borrasca Filomena, también discutieron por la gestión pública que se había realizado del temporal en la ciudad de Madrid. El pasado martes, en un nuevo capítulo que enturbia la relación de las dos estrellas de Telecinco, Belén Esteban abandonó entre lágrimas, el plató del programa.

El último encontronazo entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

A pesar de la buena relación que mantienen fuera de las cámaras Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, el presentador de 'Sálvame' ha estallado contra la Princesa del Pueblo. Durante el programa Belén confesaba su enfado con Jorge debido a que este había enseñado unas fotos suyas a su compañero Kiko Hernández en las que sale horrorosa.

Aunque aparentemente perecería un gesto sin importancia, el rostro de Belén mostraba su enfado y Jorge no dudaba en pedirle perdón de corazón. Ante esta situación, la colaboradora ha terminado por responder: "Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado", un comentario que el presentador no se ha tomado nada bien y tras lo que ha sentenciado: "Con ese comentario me demuestras la clase de persona que eres".

Visiblemente enfadado, Jorge Javier le reprochó a Belén su actitud asegurando que no es la única que tiene potestad para ser perdonada, ya que su perdón también era de corazón. Dolida e intentando contener las lágrimas ante el reproche de su compañero, Belén terminó saliendo del plató tras las últimas palabras de Jorge en las que le ha recriminado: "Conmigo no chata".

La opinión de María Patiño

María Patiño ha aprovechado este domingo en 'Socialité' para dejar claro que ambos están tranquilos: "Los dos lo están llevando bien porque son dos buenas personas", pero le ha comentado a su compañera que no quería decir nada más porque quería respetar a sus dos amigos: "No me quiero pronunciar, es un tema que les corresponde a ellos y por el cariño y el respeto que les tengo a ellos no voy a decir nada".

Lo que sí que ha querido confesar la presentadora de televisión es que espera y desea que ambos solucionen ya sus diferencias porque: "Estoy convencida de que todo en esta vida, menos la muerte, tiene solución", aunque se ha mantenido firme y no ha desvelado cómo se encuentra cada uno: "No lo sé, es una cuestión tan personal. Jorge ayer no estaba más serio de lo normal eh, lo he visto como siempre, a Belén yo la veo tranquila porque mantengo comunicación con ella".

María Patiño es amiga íntima de Belén y Jorge Javier y cree que los problemas entre ellos tienen solución �� #Socialité429https://t.co/vZiXaYSFrO — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 21, 2021

También te puede interesar

Pillada por un micro abierto a Jorge Javier tras el abandono entre lágrimas de Belén Esteban: "A tomar..."

Jorge Javier y Belén Esteban pierden los papeles a cuenta de la supuesta vacunación de Illa: "¡A la calle!"