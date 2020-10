María Teresa Campos comenzó su carrera televisiva en 1981. Desde entonces, su rostro comenzó a hacerse muy popular en los espacios del corazón, ya fuera por ser la presentadora del formato o por los escándalos de su vida privada.

Es por esto por lo que, tras cuarenta años siendo un importante personaje mediático, ha ido acumulando enemigos, los que también han heredado su familia, ya que todas sus hijas, incluida ahora su nieta, decidieron seguir su pasos y dedicarse profesionalmente a los programas dedicados a la prensa rosa.

Así lo reconoció la matriarca, hace un año, en el estreno de 'Arusitys Prime'. Cuando le preguntaron si los enemigos se heredaban, ella respondió que "sí". "Pues negro futuro le está dejando a su hija", le respondió Alfonso Arús entre risas.

"Hay enemigos que uno comparte con mucha gente porque hay gente a la que le gusta ser el enemigo", agregó la presentadora. "Aún así, a veces quien crees que es tu enemigo no es tu enemigo, tal vez es sólo un ignorante", concluyó, mostrándose muy despreocupada por tener tantos adversarios.

En consecuencia, la familia Campos cuenta una larga lista de enemigos, ya sea por tener competencia directa, motivos profesionales, intromisiones en su vida privada, opiniones contrarias, criticas...

Ana Rosa Quintana

Una de sus contrincantes más veterana es Ana Rosa Quintana. Su complicada relación se debe a que ambas han competido por la audiencia de las mañanas durante años. Además, sus programas presentaban un formato muy similar: entrevistas, actualidad, crónica social... Lo que hacía esa rivalidad más directa.

No obstante, su enemistad fue creciendo cuando se encontraban en cadenas diferentes. En 2006 María Teresa fue fichada por Antena 3 para ponerse al frente de 'Lo que inTeresa', mientras que Quintana ya presentaba'El Programa de Ana Rosa'. La tensión comenzó a reavivarse esa temporada, en la que el programa de Antena 3 alcanzó una cuota de pantalla de 14,9%, siendo un 10% menos que su directo competidor, el formato de Mediaset presentado por Ana Rosa. Este hecho provocó que Atresmedia decidiera cancelar de manera definitva el espacio.

Asimismo, para rematar, Campos acusó a la presentadora de haber firmado con Telecinco antes de que ella se marchara, lo que consideró una traición. Además, le reprochó que no le diese su apoyo cuando más lo necesitaba.

María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana en su primer cara a cara: "Yo te caigo mal?" #ElProgramadeARpic.twitter.com/Bbu9AmRAEH — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) May 16, 2020

Toñi Moreno

Toñi Moreno fue seleccionada por Mediaset para ser el rostro de 'Viva la vida', programa que pasó a sustituir a '¡Qué tiempo tan feliz!', formato presentado por Campos. Desde que María Teresa se quedó sin su propio espacio y fue sustituida por su ex compañera, la rivalidad entre ellas comenzó a hacerse más tensa.

No obstante, la gaditana nunca ha querido entrar en polémicas al respecto y siempre se ha mostrado muy agradecida con Campos, quien le dio su primera gran oportunidad en televisión, por lo que la considera su referente. Es por esto por lo que, a pesar de presentar una relación no muy buena, Moreno siempre le ha dedicado buenas palabras.

María Teresa Campos y Toñi Moreno

Emma García

Emma García estuvo durante cinco años al frente de 'A tu lado', un talk show que obtuvo muy buenos datos de audiencia y en el que, principalmente, se abordaban temas del corazón y realities. Sin embargo, el espacio fue cancelado por la renovación de las tardes de Telecinco.

Este espacio fue muy bien recibido por los espectadores, algo que María Teresa Campos se intuía. Por ese motivo, antes de poner en marcha el programa, la presentadora se reunió con Paolo Vasile para proponerle poner al frente a Terelu, quien ya contaba con una trayectoria profesional. No obstante, Vasile se decantó por García, ya que no veía a la mediana de las Campos adecuada para el proyecto. Desde entonces, madre e hija se la tuvieron jurada a la vasca.

Asimismo, cuando García ya se encontraba al frente de 'A tu lado', una madre, muy cabreada por las criticas a María Teresa Campos arrojó contra su hijo, llamó por teléfono al programa y descargó toda su ira contra la matriarca. Fue entonces cuando María Teresa retiró la palabra a la presentadora, ya que “nunca frenó y consintió” esos insultos hacia ella.

María Teresa Campos y Emma García

Sergio Alis

Sergio Alis fue uno de los rostros más populares de la televisión de los 2000. El periodista se convirtió en la mano derecha de María Teresa Campos cuando trabajaba con ella y con Carmen Borrego en 'Día a día'. Gracias a ello, Alis vivió en primera persona la separación de Borrego, por lo que conocía la información en detalle.

Tras años de fracaso profesional, el comunicador ha reaparecido en 'Sábado Deluxe' para hablar de la vida privada de Borrego, aprovechando todas las polémicas que la rodean actualmente. En dicha entrevista, Alis puso en duda la profesionalidad de la menor de las Campos. "Yo no sé si empalmaba el día con la noche, lo que tengo claro es que venía a trabajar y si se tenía que ir era por un problema o porque dejaba a alguien al cargo", explicó. "Cristina Blanco fue la que me dijo que Carmen no daba palo al agua y se lo contaba a todo el mundo. Teresa, desesperada, tapaba las carencias de su hija", reconoció.

"Cuando yo llegaba a la redacción ella tenía una oficina. Aparecía una persona y te decía: 'No entres a ver a Carmen, que no está en condiciones de nada. No te dejaban pasar para decir nada'", agregó, dejando claro que el estado de Borrego se debía a su reciente separación.

Asimismo, el periodista también desveló lo que sabía sobre el "hermano secreto" de las Campos. "El hermano se llama Borrego y está inscrito como Borrego. El fue a la boda y al bautizo de la hija de Terelu", afirmó. Estas declaraciones sobre la vida familiar de Borrego y Maria Teresa han sido las detonantes de su enemistad, ya que, antes de su traición, eran íntimos amigos.

Carmen Borrego y Sergio Alis

Alonso Caparrós

El colaborador de 'Sálvame' dio su gran salto a la televisión gracias a Las Campos, por lo que siempre se ha mostrado muy agradecido con ellas. Sin embargo, Alonso Caparrós reconoció que "lo pasó mal" trabajando para ellas: "Yo en los principios ha habido ocasiones que lo pasé mal, iba un poco más allá de lo meramente profesional".

"A veces me he ido fastidado", contó sin querer desvelar mucho más. "Recuerdo una vez que fue un insulto, pero un insulto contundente y muy gratuito", añadió. "Más que una cosa concreta era cómo yo me sentía considerado", dijo Caparrós, a la vez que aclaró que no le menospreciaban solo a él, sino a todos los que se incoporaban a la plantilla: "Era una conducta general con los recién llegados".

"Me he sentido humillado, aunque sin que ella quisiera humillarme", apuntó Caparrós, refiriéndose a cuando Terelu le insultó. Asimismo, comentó que sus palabras "escondían una amenaza", aunque nunca la llevo a cabo. "Además, fue por una estupidez", concluyó. Estas declaraciones no habrían sentado demasiado bien a las hermanas Campos, ya que han salido a la luz varios años después.

Alonso Caparrós y Terelu Campos

María Patiño

La batalla entre ambas presentadoras comenzó cuando se comenzó a buscar una sustituta para Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe', ya que él no podía hacerse cargo de todos los formatos de 'Sálvame'. En un principio, Terelu fue la encargada de relevar a su compañero. Sin embargo, un tiempo después, María Patiñofue la elegida, lo que no sentó nada bien ni a María Teresa ni a su hija, motivo por el que comenzó el distanciamiento entre ellas. Incluso, miembros del equipo del espacio de Telecinco, aseguran de que ambas protagonizaron una bronca épica en los pasillos de Mediaset.

Dada su tensa relación, Patiño no duda en arremeter contra la familia Campos cuando lo considera necesario. Así lo hizo cuando la revista 'Lecturas' publicó una entrevista en la que Carmen Borrego aseguraba que Rocío Carrasco nunca perdonaría a su hija, Rocío Flores. "Me parece más digno pedir dinero a alguien que vender a una amiga", opinó, mientras definía a su ex compañera como una "pobre miserable". "Qué desgracia que tengas que vender y arrastrar a tu íntima amiga para comer en La Moraleja o ir a la playa de Málaga", denunció. "Al final soy tonta por entrar en las provocaciones de esta persona. Si la tengo delante se hace pipí y encima me da hasta pena. Lo has conseguido, Carmen. He entrado al trapo", añadió.

Un mes después, el objetivo de la presentadora de 'Socialité' fue la madre de las Campos. Tras su entrevista en 'Sálvame', cuya actitud fue muy criticada por mostrarse a la defensiva, la periodista dedicó estas palabras a María Teresa:"He vivido una de las entrevistas más decepcionantes de mi vida", opinó Patiño. Asimismo, reconoció que vio un comportamiento muy prepotente por parte de la entrevistada, además de haber sido una "maleducada" con los colaboradores. "Me parece de muy poca generosidad. Yo creo que todos sabemos que todos tienen la libertad de contestar lo que quieran, pero que a estas alturas María Teresa no sepa los contenidos que genera su familia de los que después disfrutan y amortizan cuando quieren... Si no estaba preparada para contestar, que no se hubiera sentado", concluyó.

María Patiño y Terelu Campos

Mila Ximénez

Las comunicadoras siempre han mantenido una tensa relación, por lo que han protagonizado múltiples enfrentamientos a lo largo de su carrera. Todo comenzó cuando Mila Ximénez quería formar parte del equipo de María Teresa Campos en su programa, 'Día a día', como colaboradora, a lo que ella se opuso.

Además, a pesar de la buena amistad que mantenían, después de varios conflictos, Ximénez atacó a Terelu, lo que no gustó a la matriarca. La colaboradora acusó a Terelu de aprovecharse de su enfermedad para dar exclusivas sobre ella y ganar dinero. "En la exclusiva solo habla de su enfermedad y del ático. Entiendo que no tiene muchos ingresos y, personalmente, me gustaría que estuviera haciendo algo más profesional y no vendiendo exclusivas", comentó.

Es por esto por lo que la periodista siempre ha intercambiado comentarios ofensivos con Carmen Borrego, Terelu y María Teresa Campos.

Mila Ximénez y Terelu Campos

Antonio David Flores

Antonio David Flores es considerado el prinicpal rival de Las Campos. Todo comenzó cuando Rocío Carrasco, su ex mujer, pasó ser un miembro más de la familia tras trabajar con María Teresa Campos, incluso, en varias ocasiones, Terelu y Carmen Borrego se han dirigido a ella como “mi segunda hermana”. Dada su unida relación, las hermanas siempre han arremetido contra Antonio David en todos los debates que giraban en torno a su separación y sus hijos.

No obstante, tras meses en calma, siempre han mantenido una relación cordial, hasta que Carmen Borrego habló de su hija, Rocío Flores, en una entrevista, lo que volvió a desatar la batalla entre ambos bandos.

"Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija ¿Te ha quedado claro?", le advirtió el ex guardia civil a la colaboradora de 'Viva la vida'.

"No vamos a tocar a Mari Tere, porque es una persona mayor, pero ella se ha metido también en el fango. Ella se apareció por aquí y la saludé, pero que le haga ese feo a mi hija diciendo que no ha visto a mi hija… Igual se le ha olvidado los fines de año que ha celebrado con mi familia", concluyó, dado comienzo a la guerra de exclusivas. Como venganza, el colaborador de 'Sálvame' desveló que las Campos tienen un hermano secreto, lo que le sirvió para devolvérsela durante una larga temporada.

Antonio Rossi: Antonio David Flores ha dicho que Rocío Flores se retira de la TV y yo creo que no se retira y va hacer una entrevista porque quiere hablar.



Mª Teresa Campos: Pues si quiere hablar tendría muchas cosas que contar que nunca las ha contado, a ver si las cuenta. pic.twitter.com/uiQQrGXTAb — Hermandad Sofía (@Hermandad_Sofia) August 31, 2020

Belén Esteban

Belén Esteban siempre se había mantenido al margen de las polémicas protagonizadas por la familia Campos, hasta que se hizo publica la entrevista en la que Carmen Borrego desvelaba intimidades de la vida familiar de Rocío Carrasco, además de hablar de su complicada situación económica.

"Lo siento por Terelu y Mari Tere pero no te entiendo Carmen. No entiendo qué estás haciendo. ¿No tienes dinero? Pues trabaja, que te fuiste de ‘Sálvame’ porque no estabas bien ¿Y ahora quieres volver? Yo he vendido mi vida, mis situaciones pero nunca lo que tú has hecho, vender a una amiga. Me parece fatal", comentó. "¿Que digas que no tienes dinero? ¿Cada 2 semanas vamos a tener un titular? ¿La próxima persona quién va a ser? Me parece un feo a 'Viva la vida' tremendo", opinó.

De la misma manera, aunque sus criticas iban solo dirigidas a Borrego, hace unas semanas, Esteban dio por finalizada su relación con Terelu Camposen directo. "Nunca diría nada de tu hija, pero si está en un programa y sale en una revista, tienes que estar preparada para las críticas", reprochó la colaboradora a la mediana de las Campos. Esto se debe a que su ex compañera no ha dejado de criticar a 'Sálvame' desde que el programa hizo públicos unos polémicos audios de su hija, Alejandra Rubio.

"Tiene que tener narices, no nos puede meter a todos en el mismo saco", opinó Esteban muy enfadada. Además, manifestó que considera ilógico que les critiquen pero luego mantengan una buena relación con Kiko Hernández, que ha sido de los más críticos contra Las Campos: "No entiendo que luego a Kiko Hernández te lo comas a besos o que tu hermana Carmen se tire hablando con él dos horas por teléfono ¿No tenéis valor con él y nos metéis a todos?".

"Me parece muy injusta, ‘ese programa’ se llama ‘Sálvame’ y has estado aquí muchos años, me ha dolido y mucho", declaró Esteban, que ha dejado claro que no está dispuesta a que les trate así después de haber trabajado juntas tantos años. "Aquí, cuando te hemos tenido que defender lo hemos hecho y lo volvería hacer, no me arrepiento porque hay que tener narices Terelu", concluyó La Princesa del Pueblo.

Belén Esteban y Terelu Campos

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier y María Teresa Campos siempre han protagonizado multitud de enfrentamientos, sin embargo, dada la antigüedad de su relación, siempre han corrido un tupido velo y han mantenido una relación cordial. No obstante, todo cambió a partir de este fin de semana cuando la matriarca visitó el plató de 'Sábado Deluxe' con la intención de hacer frente a todas las criticas que está recibiendo su familia desde la polémica exclusiva de Carmen Borrego y del descubrimiento de un hermano secreto de Terelu y Carmen.

Durante la entrevista, Campos mostró una acitud muy a la defensiva, por lo que su comportamiento fue muy criticado por los colaboradores. Sin embargo, el conflicto que acabó con la relación entre los presentadores comenzó cuando María Teresa comenzó a lanzar pullas muy ofensivas a Vázquez, después de amenazar con abandonar el programa en varias ocasiones.

"Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado", le advirtió la presentadora, haciendo alusión al ictus que el periodista sufrió hace dos años, ya que no quería seguirle el juego y contestar a sus preguntas.

"Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa", le respondió el presentador, consiguiendo alterar cada vez más a La Campos. "Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie", sentenció la presentadora.

Días después, tras conseguir salir de su asombro, el presentador del espacio de Telecinco reconoció que "lo pasó muy mal el sábado", ya que "no esperaba que le hiciese eso una persona que conoce desde hace 20 años y que ha protegido, a la que quería". "No tengo ganas de hablar contigo, ni con Carmen y Terelu. Me siento descolocado e inquieto pero profundamente liberado. No es la primera vez que me ha maltratado en un programa de televisión”, concluyó Vázquez, dando por finiquitada su buena amistad con la familia Campos.

ME MEO con la Campos en brote insultando a JJ y diciéndole que está más solo que la una y que le va a volver a dar un ict*s pic.twitter.com/ILBoOc9Mag — peri keating (@T5Comento) October 3, 2020

Colaboradores de 'Sálvame'

Aunque no de la misma manera que los anteriores colaboradores de Telecinco citados. La familia Campos no mantiene una buena relación con algunos trabajadores de 'Sálvame' a los que, a pesar de no llevarse bien, no los consideran enemigos. Por un lado, Laura Fa siempre ha criticado la manera en la que la familia gestiona sus apariciones en las portadas de revistas.

De manera similar, Kiko Hernández solo mantiene una relación cordial con ellas, ya que, cuando se anunció que a Terelu se le había diagnosticado cáncer, la acusaron de comercializar con su enfermedad. "Terelu se recrea en la enfermedad y todo los meses tiene que dar una portada para poder subsistir", opinó Hernández. Lo que apoyó su compañera, Gema López: "Terelu es una señora que no deja de vender su cáncer en las revistas", agregó.

Desde entonces, la hija de María Teresa Campos se distanció de los colaboradores y dejó de mantener una relacion de amistad con ellos, ya que se sintió muy ofendida por sus acusaciones. "¿De verdad, compañeros, os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago? Esto no se lo haría ni a mi peor enemigo", les contestó.