María Patiño explota contra Carmen Borrego: "Qué desgracia vender a tu amiga para comer en La Moraleja"

"Qué desgracia que tengas que vender y arrastrar a tu íntima amiga para comer en La Moraleja o ir a la playa de Málaga", exclamaba María Patiño en 'Sálvame'. Esto se debe a que Carmen Borrego dio una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que hablaba de las intimidades de Rocío Carrasco, concretamente sobre su familia: "Nunca perdonará a su hija".

Estas declaraciones son las que han enfadado a la colaboradora del formato: "No está vendiendo a los Flores, está vendiendo a su mejor amiga y eso es lo que a mi me indigna. Llevo repitiendo todos estos meses, que las Campos detrás de cámaras decían que Rocío Carrasco jamás iba a perdonar a la niña, y eso lo he escuchado yo de la boca de la madre", ha exclamado.

En la misma entrevista, Borrego confiesa que, actualmente, tiene dificultades económicas, ya que con trabajar solo un día a la semana no llega a fin de mes. Respecto a esto, la periodista ha vuelto a mostrarse algo confusa: "Si la tengo encima delante se hace pipi y me da pena”, continuó diciendo . "Yo no tuve narices ni de argumentar en su contra porque en el fondo me parece una pobre miserable", agregó haciendo referencia a la entrevista de 'Sábado Deluxe', en la que no habló en su contra a pesar de tener razones suficientes.

"Ya está, lo has conseguido, he entrado de nuevo al trapo, viva el aquelarre que tú quieres", se quejó Patiño, ya que está convencida que el objetivo de la menor de las Campos es ser la protagonista en 'Viva la vida' este fin de semana. "Apareceré yo como una loca y ella diciendo que no entiende por qué me pongo así, lo de siempre", concluyó.

De la misma manera, Belén Estebanha querido apoyar la opinión de su compañera: "Lo siento por Terelu y Mari Tere pero no te entiendo Carmen. No entiendo qué estás haciendo. ¿No tienes dinero? Pues trabaja, que te fuiste de ‘Sálvame’ porque no estabas bien ¿Y ahora quieres volver? Yo he vendido mi vida, mis situaciones pero nunca lo que tú has hecho, vender a una amiga. Me parece fatal", comentó.

"¿Que digas que no tienes dinero? ¿Cada 2 semanas vamos a tener un titular? ¿La próxima persona quién va a ser? Me parece un feo a 'Viva la vida' tremendo", opinó La Princesa del Pueblo.

Carmen Borrego también ha sido criticada en 'El Programa de Ana Rosa'

Patiño no ha sido la única en expresar su desacuerdo con la entrevista de la hija de María Teresa Campos. En 'El Programa de Ana Rosa', Joaquín Prat también se ha mostrado sorprendido frente a la actitud de Borrego: "Digo yo que se puede ser taxativo en muchas cosas, pero no si eres el aludido y si no te va nada en el envite... o si deseas la reconciliación entre una madre y una hija".

Asimismo, Ana Rosa Quintana no daba crédito con las palabras de la compañera de Mediaset: "Al final vas a tener razón, ¿pero quién le ha dado vela en este entierro a Carmen Borrego? Es un tema muy delicado entre una madre y una hija, es que los satélites tienen mucho peligro".