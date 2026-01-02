Lidia, asistente a la rave de Albacete: "Es un ambiente súperagradable, hay como nueve muros con música y un montón de gente disfrutando a su manera"

Mientras gran parte de España celebraba la Nochevieja en familia, miles de personas ya bailaban al ritmo de la música electrónica en una rave ilegal en Albacete. Según ha informado Israel Remuiñán en el programa 'La Tarde', los asistentes llevan más de 50 horas de fiesta ininterrumpida y aseguran que su intención es continuar hasta el Día de Reyes.

En total, unas 3.500 personas se han congregado en el entorno del embalse del Cenajo, en una fiesta bautizada como la 'Big Fucking Party'. Una de las asistentes, Lidia, ha contado en COPE que es "un ambiente superagradable, hay como nueve muros con música, cada una con su estilo, un montón de gente en cada muro disfrutando a su manera bailando".

Fiesta ilegal y despliegue policial

Pese a la aparente normalidad, se trata de una fiesta ilegal, sin comunicación oficial ni permisos, lo que ha obligado a un gran despliegue de la Guardia Civil. Aunque en un primer momento hubo una movilización total en Albacete para tratar de evitar la macro rave, finalmente no se pudo frenar su celebración. Ahora, unos 300 agentes velan por la seguridad de los asistentes e impiden que se unan más personas.

Europa Press Varias personas en una rave, en el entorno del embalse de El Cenajo

La ilegalidad no solo reside en la falta de permisos, sino también en que la acampada libre no está permitida en España. La llegada de más de 1.000 vehículos, incluyendo caravanas y furgonetas de países como Francia, Alemania o Dinamarca, complica la situación, tal y como ha alertado el alcalde de Férez sobre los problemas que genera.

Organización secreta y otras 'raves'

Estos eventos se planean con meses de antelación y con total secretismo. El lugar exacto de la celebración se desvela en el último momento a través de canales de WhatsApp o Telegram. Una vez en el sitio, los asistentes montan una auténtica ciudad temporal con puestos de comida rápida y varios escenarios con diferentes estilos de música.

Este fenómeno no es un caso aislado en el arranque del año. De hecho, de forma simultánea, otra fiesta rave congrega a 1.000 personas en dos naves industriales en La Sénia (Tarragona), demostrando la popularidad de estas convocatorias.

Reflejo de una soledad compartida

La estampa de la fiesta, con gente bailando por separado, mirando al horizonte o con los ojos cerrados, evoca imágenes de la película 'Syr ad', la representante española en los Oscar. El filme de Olivier Lasche se ambienta en una de estas raves para explorar temas como la soledad y la búsqueda del sentido de la vida en compañía de desconocidos.

La pregunta sobre qué lleva a una persona de Zamora o Dinamarca a recorrer cientos de kilómetros para pasar las fiestas en una rave sigue en el aire. Quizás, como se apunta desde 'La Tarde', la respuesta está en la necesidad humana de sentirse parte de algo, aunque sea efímeramente y rodeado de extraños. Todo ello, con la amenaza de la borrasca Francis, que podría poner fin a la fiesta antes de lo previsto.