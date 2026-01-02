José Antonio Macías, perito experto en incendios: "En España hay muchísimos locales como el de Suiza, la ilegalidad siempre va a existir"

Un incendio voraz dejó al menos 40 fallecidos y más de 100 heridos, muchos en estado crítico, tras desatarse el pánico en un local que, según los expertos, reunía múltiples factores de riesgo. El suceso ha sido analizado esta tarde en La Tarde de COPE con Israel Remuiñán.

Una fiesta que se transforma en tragedia

Poco después de la una y media de la madrugada, en el interior del bar Le Constellation, abarrotado de jóvenes que daban la bienvenida a 2026, se produjo un incendio que se propagó con una rapidez extrema. Lo que debía ser una celebración se convirtió en una escena de caos, gritos y carreras desesperadas hacia una salida que quedó rápidamente colapsada.

Algunos asistentes lograron huir rompiendo ventanas, mientras que otros quedaron atrapados en el interior del local, situado en un sótano y con una única vía de escape. El balance es devastador: al menos 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas con quemaduras de extrema gravedad. Varias víctimas no han podido ser identificadas, lo que ha generado una angustia añadida en las familias, que buscan a sus hijos en hospitales de Suiza, Francia, Italia o Alemania.

Incendio Crans Montana

El origen del fuego y la rápida propagación

La investigación continúa abierta, pero la principal hipótesis apunta a un accidente. Según los primeros indicios y los testimonios recogidos, una bengala colocada sobre una botella de champán habría tocado el techo del local, provocando el inicio del fuego y su rápida expansión. En algunas imágenes se observa a numerosos jóvenes levantando botellas con bengalas encendidas mientras el techo ya estaba ardiendo.

Durante La Tarde de COPE, Israel Remuiñán explicó que el pánico fue inmediato.

Gritos, empujones, intentos desesperados por alcanzar una salida taponada. Algunos lograron escapar rompiendo ventanas y otros no corrieron la misma suerte"

Testigos relataron incluso una fuerte explosión inicial, seguida de una propagación fulgurante del fuego, que dejó a la mayoría de los jóvenes sin tiempo material para salir.

El análisis del perito: una combinación letal

Para entender qué pudo pasar, el programa contó con la intervención de José Antonio Macías, perito experto en incendios y riesgos diversos, quien explicó que el local reunía una combinación de factores extremadamente peligrosa.

El bar había sido reformado en 2015 y estaba ubicado en un sótano, con techos bajos —de entre 1,80 y 1,90 metros—, carencia de ventilación adecuada y un techo recubierto de material acústico altamente inflamable.

Alamy Stock Photo Crans-Montana, llamas y gente huyendo tras la explosión mortal durante la fiesta de Nochevieja

«Ese material es acústico, pero es altamente inflamable. Al prenderse, empiezan a caer bolas de fuego y se expande un humo muy tóxico por todo el local». José Antonio Macías

Macías explicó que las bengalas, fabricadas con fósforo y metales, suponen un riesgo extremo en espacios cerrados.

«Son una llama pura y viva. Puedes encender desde un cigarro hasta un mantel o un techo entero». José Antonio Macías

La falta de salidas y el papel del pánico

El perito señaló además la ausencia de salidas de emergencia suficientes como uno de los elementos clave de la tragedia. La única vía de escape era una estrecha escalera de caracol, lo que convirtió el local en una auténtica trampa.

En el debate también se recordó que, en situaciones así, el pánico puede provocar incluso más víctimas que el propio fuego, una reflexión que trajo a la memoria otras tragedias históricas en locales de ocio nocturno.

¿Quién debe asumir responsabilidades?

Una de las cuestiones centrales abordadas fue la de las responsabilidades legales. Para José Antonio Macías, la clave está clara.

Esto debería caer sobre el dueño. Es el último responsable de evacuar y de garantizar que el local cumple con las condiciones de seguridad" José Antonio Macías

El perito apuntó también a la falta de inspecciones y controles por parte de las administraciones locales, subrayando que la ilegalidad prolifera cuando no existe una supervisión efectiva.

Se repite la tragedia

Durante el análisis se comparó este incendio con otros ocurridos en España en los últimos años, como el de la discoteca Fonda Milagros en Murcia o el incendio de un restaurante en Madrid, donde el fuego también se propagó por materiales decorativos del techo. En ambos casos, las investigaciones detectaron graves irregularidades en materia de seguridad.

«Todavía no soy consciente de lo que he vivido. Tengo la impresión de que es una pesadilla». Testigo del incendio

Una lección que deja la tragedia

Más allá de la investigación judicial, el incendio de los Alpes suizos ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los locales de ocio nocturno y la necesidad de extremar las precauciones.

«Si todo estuviera correcto, si hubiera salidas, formación y controles, no pasarían estas cosas». José Antonio Macías

La tragedia, analizada esta tarde en La Tarde de COPE con Israel Remuiñán, deja decenas de familias destrozadas y una pregunta que vuelve a repetirse: cuántas veces más tendrá que ocurrir algo así para que se refuercen los controles y se eviten nuevas tragedias.