María Patiño, alto y claro a María Teresa Campos por su acitud con Jorge Javier: "Maleducada"

María Teresa Campos regresó a la televisión, en concreto al plató de 'Sábado Deluxe', para hablar de todas las polémicas que han rodeado a su famlia durante este último mes, desde la publicación de la entrevista que concedió Carmen Borrego en la que habló de la vida familiar de Rocío Carrasco. Desde el bombazo de la menor de las Campos, no han dejado de protagonizar escándalos ni de recibir críticas.

Jorge Javier Vázquez, además de hacer hincapié en todas estas cuestiones, también le preguntó por su estado tras la ruptura con Edmundo Arrocet. Frente a la insistencia del presentador, ya que se negó a hablar de sus hijas, La Campos le pidió un poco de calma: "Tened generosidad con nosotras", suplicó.

Sin embargo, las pullas por parte de Vázquez no cesaron, lo que provocó el enfado de la entrevistada. Fue por esto por lo que la comunicadora hizo amago de abandonar el plató, aunque consiguieron calmarla para que continuara respondiendo a las preguntas.

No obstante, el momento más llamativo del directo fue cuando Jorge Javier se vio obligado a huír de María Teresa. La comunicadora, alterada por los comentarios del presentador, comenzó a perseguirle por todo el plató mientras le insultaba. "Rocío Carrasco no se habla con tu hija Carmen porque no estaba enterada de la portada de la revista Lecturas", le picó Vázquez.

"Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado", le contestó ella, haciendo alusión al ictus que el periodista sufrió hace dos años.

"Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa", le respondió el presentador, consiguiendo alterar cada vez más a La Campos. "Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie", sentenció la presentadora.

La defensa de María Patiño

Este tipo de insultos y comentarios indignaron y llamaron la atención de María Patiño. La colaboradora mostró su enfado tras la despedida de María Teresa, aunque no pronunció palabra. Es por esto que la presentadora ha aprovechado su espacio en 'Socialité' para pronunciarse ante la actitud de la matriarca.

"He vivido una de las entrevistas más decepcionantes de mi vida", opinó Patiño. Asimismo, reconoció que vio un comportamiento muy prepotente por parte de la entrevistada, además de haber sido una "maleducada" con los colaboradores de 'Sábado Deluxe': "Estuvo maleducada, sobre todo con una persona que es su amigo, Jorge Javier. Hubiera entendido que esa actitud la hubiera tenido conmigo, pero no es justo que la tuviera con Jorge Javier".

"Me parece de muy poca generosidad. Yo creo que todos sabemos que todos tienen la libertad de contestar lo que quieran, pero que a estas alturas María Teresa no sepa los contenidos que genera su familia de los que después disfrutan y amortizan cuando quieren...", agregó.

Dada su indignación, la presentadora le ha enviado un mensaje y le ha recomendado que si no está preparada para ir a un programa, que se quede en su casa. "Teresa sabe qué es actualidad, ella ha hecho programas, y, si no estaba preparada para contestar, que no se hubiera sentado", afirmó.

Finalmente, Patiño manifestó que está segura de que María Teresa Campos recapacitará respecto a su comportamiento y pedirá "perdón".