María Teresa Campos se mete con la enfermedad de Jorge Javier y le insulta: "Una m... pa ti"

María Teresa Camposregresó a la televisión, en concreto al plató de'Sábado Deluxe', para hablar de todas las polémicas que han rodeado a su famlia durante este último mes, desde la publicación de la entrevista que concedió Carmen Borrego en la que habló de la vida familiar de Rocío Carrasco. Desde el bombazo de la menor de las Campos, no han dejado deprotagonizar escándalos ni de recibir críticas.

La madre de las Campos llegó a 'Sálvame' con un actitud muy a la defensiva, ya que aclaró a Jorge Javier Vázquezque estaba "hasta las narices", al que no dejo de lanzarle indirectas y pullas ofensivas, lo que no pareció resultarle muy ofensivo por la buena relación que ambos mantienen.

"Muchas veces vendéis mentiras. He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no se tiene que decir", confirmó la presentadora.

Su visita fue toda un espectáculo, ya que, además de el intercambio de comentarios ofensivos entre ellos, durante le emisión de un vídeo que repesaba las últimas polémicas de la familia Campos, la entrevistada amenazó con abandonar el programa de Telecinco. "¡Que me voy, no he venido a hablar de esto!", advirtió.

Según explicó la matriarca, asistió al formato para denunciar el acoso que ha estado recibiendo estas últimas semanas y para desvelar la verdad respecto a los rumores sobre su ruptura con Edmundo Arrocet. Sin embargo, la entrevista volvió a convertirse en un campo de batalla.

CHILLO CON LA CAMPOS LIÁNDOLA pic.twitter.com/8GpcENr2XZ — peri keating (@T5Comento) October 3, 2020

"Tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie"

El momento más llamativo del directo fue cuando Jorge Javier se vio obligado a huír de María Teresa. La comunicadora, cabreada por los comentarios del presentador, comenzó a perseguirle por todo el plató mientras le insultaba. "Rocío Carrasco no se habla con tu hija Carmen porque no estaba enterada de la portada de la revista Lecturas", le picó Vázquez.

"Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado", le contestó ella, haciendo alusión al ictus que el periodista sufrió hace dos años.

"Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa", le respondió el presentador, consiguiendo alterar cada vez más a La Campos. "Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie", sentendió la presentadora.