Jorge Javier Vázquez responde alto y claro a María Teresa Campos después de su bronca en 'Sálvame Deluxe'

María Teresa Campos ha regresado de nuevo a la pequeña pantalla, en concreto al plató de 'Sábado Deluxe', para hablar de todas las polémicas que han rodeado a su familia durante este último mes, desde la publicación de la entrevista que concedió Carmen Borrego en la que habló de la vida familiar de Rocío Carrasco. Desde el bombazo de la menor de las Campos, no han dejado de protagonizar escándalos ni de recibir críticas.

Pero, a diferencia de otras entrevistas donde ha distendido el tono jovial y desentendido por parte de María Teresa Campos, en esta ocasión se ha mostrado más distante con todos. Una actitud que, en palabras de Jorge Javier Vázquez, definió como "defensiva" y que enfadó y mucho al presentado.María Teresa Campos, en cambio, se mantuvo en sus trece e insistía en los verdaderos motivos que le habían llevado a sentarse en el plató.

"Muchas veces vendéis mentiras. He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no se tiene que decir", explicaba la presentadora.

La advertencia de Jorge Javier a María Teresa Campos

Esta entrevista, de más de una hora aproximadamente, todavía sigue levantando ampollas. Así lo ha querido dejar claro este martes en 'Sálvame' Jorge Javier Vázquez, quien ha admitido sentirse "víctima de una trampa". En este sentido, ha dicho Jorge Javier Vázquez en su programa, que en estos momentos no sabe qué va a suceder, pero sí ha lanzado un mensaje a la familia Campos después de que, según ha reconocido, haya pasado un mal fin de semana. A las tres integrantes, María Teresa y sus hijas; Terelu y Carmen Borrego, les ha pedido que no le llamen por teléfono.

"No tengo ganas de hablar contigo, ni con Carmen y Terelu. Me siento descolocado e inquieto pero profundamente liberado. No es la primera vez que me ha maltratado en un programa de televisión", ha reconocido.

Los motivos que se esconden

Los ataques personales a los que fue sometido en la entrevista parece haber sido el principal motivo por el cual Jorge Javier está muy enfadado."No sería sincero si yo no hablara. Podría tener otra táctica pero el sábado vimos a una persona que luchó y que perdió de una forma estrepitosa, escandalosa y a veces hasta bochornosa. Lo pasé muy mal el sábado, no esperaba que eso me lo hiciera una persona que conozco desde hace 20 años y que he protegido, a la que quería. No puedo llegar a entender que precisamente ella me pusiera las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia. Hay líneas rojas que no puedo pasar, por honestidad", ha dicho.

Asimismo, el presentador del programa ha revelado que para él esta situación ha sido un "shock", y ha revelado que ha sido su madre la que ha cogido el torno por los cuernos. "Si la llego a tener delante no sé lo que le hago, no te puedes imaginar como están tus hermanas", le dijo su madre. "Ella tiene 78 años pero mi madre tiene 80, mi familia estuvo así por parte de una persona a quien yo tenía respeto, ¿eso quién lo repara?", se ha preguntado este martes.

