Paco González, director de Tiempo de Juego, analiza el posible penalti sobre Vinicius no pitado en el Real Madrid-Betis: "Estoy viendo otra repetición..."

El Real Madrid comenzó el año 2026 recibiendo al Betis en un encuentro que comenzó este domingo en el Santiago Bernabéu a las 16:15h

Partido clave para el conjunto merengue para seguir la estela de un FC Barcelona que se llevó el derbi ante el Espanyol por 0-2, y duelo ante el equipo verdiblanco que llega antes de la disputa de la Supercopa de España la próxima semana.

posible penalti

Corría en el minuto 7 cuando Vinicius pidió penalti. En un dos contra uno, el brasileño se intentó colar entre Deossa y Ortiz, pero el atacante finalmente acabó en el suelo, y desde el césped pidió penalti, pero el colegiado Hernández Hernández no señaló la pena máxima, ni tampoco desde el VAR le corrigieron.

Posible penalti a Vinicius en el Real Madrid-Betis

análisis en tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín señaló que para él no había penalti: "Me da para muy poco. Es cierto que igual no se tira descaradamente porque hay un ligero toque por detrás, pero nada".

Paco González añadió lo siguiente: "Estoy viendo otra repetición. Claro, las repeticiones a cámara lenta me acaban pareciendo penaltis todas, pero yo creo que se deja el pie atrás Vinicius aposta".

En respuesta a Paco, Pedro Martín opinó que no ve que Vini dejara el pie aposta, "simplemente que el jugador del Betis va por detrás y al final se enganchan los dos".

Manolo Lama, que estuvo narrando el choque desde el Santiago Bernabéu, realizó la siguiente reflexión: "Él sabe cuando le tocan o en el cuerpo o en la pierna, simplemente con que le toquen él ya sabe que se puede dejar caer y eso claro, hay árbitros que los mínimos contactos no los pitan y hay otros que pican y los pitan".