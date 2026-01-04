TIEMPO DE JUEGO
Paco González, director de Tiempo de Juego, analiza el posible penalti sobre Vinicius no pitado en el Real Madrid-Betis: "Estoy viendo otra repetición..."
Vinicius reclamó penalti durante la primera parte del Real Madrid-Betis.
El Real Madrid comenzó el año 2026 recibiendo al Betis en un encuentro que comenzó este domingo en el Santiago Bernabéu a las 16:15h
Partido clave para el conjunto merengue para seguir la estela de un FC Barcelona que se llevó el derbi ante el Espanyol por 0-2, y duelo ante el equipo verdiblanco que llega antes de la disputa de la Supercopa de España la próxima semana.
Corría en el minuto 7 cuando Vinicius pidió penalti. En un dos contra uno, el brasileño se intentó colar entre Deossa y Ortiz, pero el atacante finalmente acabó en el suelo, y desde el césped pidió penalti, pero el colegiado Hernández Hernández no señaló la pena máxima, ni tampoco desde el VAR le corrigieron.
Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín señaló que para él no había penalti: "Me da para muy poco. Es cierto que igual no se tira descaradamente porque hay un ligero toque por detrás, pero nada".
Paco González añadió lo siguiente: "Estoy viendo otra repetición. Claro, las repeticiones a cámara lenta me acaban pareciendo penaltis todas, pero yo creo que se deja el pie atrás Vinicius aposta".
En respuesta a Paco, Pedro Martín opinó que no ve que Vini dejara el pie aposta, "simplemente que el jugador del Betis va por detrás y al final se enganchan los dos".
Manolo Lama, que estuvo narrando el choque desde el Santiago Bernabéu, realizó la siguiente reflexión: "Él sabe cuando le tocan o en el cuerpo o en la pierna, simplemente con que le toquen él ya sabe que se puede dejar caer y eso claro, hay árbitros que los mínimos contactos no los pitan y hay otros que pican y los pitan".