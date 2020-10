Belén Esteban desentierra el momento más cruel de María Teresa Campos: "La pobre madre abandonada"

'Sálvame' declara la guerra a María Teresa Campos. El paso de la presentadora por el 'Deluxe' el pasado sábado ha abierto un nuevo conflicto que no parece fácil que cicatrice. Durante los últimos minutos de entrevista, la matriarca del clan de las Campos arremetió con dureza contra Jorge Javier tras verse sometida a numerosas preguntas sobre su ex, Bigote Arrocet. "Te voy a decir una cosa; dicen que tú eres un gamberro, asqueroso, y que te va a dar otra vez… la cosa. Ten cuidado", le contestó ella, haciendo alusión al ictus que el periodista sufrió hace dos años.

"Edmundo te quería tangar con la venta de tu casa", le respondió el presentador, consiguiendo alterar cada vez más a La Campos. "Una mierda pa ti, gilipollas, tonto, si no tienes a nadie. No te quiere nadie", sentenció la presentadora.

En ese momento, Jorge Javier no pareció verse afectado por las palabras de su amiga. Pero este lunes, el comunicador mostraba un semblante mucho más serio y se sentía dolido. "Prefiero no hablar y me está costando muchísimo, no lo estoy pasando nada bien y no sé hasta cuándo aguantaré sin hablar porque ella sabía perfectamente a lo que venía en todo momento (...( Lo que me acabó de descolocar es que después de la noche que me hizo pasar, que probablemente fue una de las peores de mi vida televisiva, cuando se fue a despedir me dijo, 'te quiero mucho'. Estoy muy asombrado e inquieto porque se podía haber liado tremenda, de una forma horrorosa y desde luego los titulares no hubieran sido por su actitud prepotente y soberbia, sino porque yo me hubiera ensañado con ella", revelaba muy enfadado. El presentador confesaba que tuvo que hacer un serio ejercicio de contención para no responder a ninguna de las provocaciones: "Desde el momento en el que Teresa se sentó su único propósito era sacarme de mis casillas y que yo ofreciera la peor versión de mi mismo. No lo consiguió, pero no siempre es posible. Y que unas trampas te vengan por parte de una señora a la que conoces y quieres desde hace 20 años… entenderán como me siento y qué desazón tengo", relataba Jorge.

EL MOMENTO MÁS DURO DE BELÉN ESTEBAN

Oscar Gonzalez

Belén Esteban también ha recordado el maltrato que sufrió por parte de María Teresa Campos cuando rompió con Jesulín de Ubrique. “¿Alguien se cree estas lágrimas de cocodrilo? Piensa que es la única que tiene derecho a hablar. La pobre madre abandonada...pues para mí esto ya no cuela, hija mía", dijo María Teresa en el programa "Día a Día" haciendo referencia a las primeras declaraciones que la princesa del pueblo dio en una revista del corazón.

De esta manera, Belén quería echar por tierra las declaraciones de María Teresa en las que ella aseguraba que nunca había dañado a nadie en un programa en directo “Nunca jamás he tirado por tierra el trabajo de nadie. Tú te has montado tu carrera como has querido, nunca hubiera hecho un programa para dañar a nadie, lo he hecho para entretener y hacer entrevistas interesantes”, aseguró

Belén Esteban ha querido recordar que la primera entrevista que hizo en televisión fue en el plató del programa que presentaba María Teresa Campos, y que se sentó gratis y con todas las consecuencias, sin rentabilizar su situación. “Lo primero que hice fue un ‘¡Hola!’ y después fui a su programa gratis. El tiempo me ha dado la razón, ya sabéis cuál es la situación”, ha dicho refiriéndose a su actual situación con el padre de su hija, con el que no tiene ningún trato. “No se lo voy a tener en cuenta pero lo que es la vida, las hijas hacen más exclusivas que yo, hablando de otros. No tengo nada más que decir”, ha afirmado muy tajante y lanzando una pullita hacia María Teresa haciendo referencia a las exclusivas de Terelu y Carmen Borrego.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La confesión de Belén Esteban cuando le pillan con un micrófono abierto en 'Sálvame': "Lo paso fatal"