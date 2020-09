Antonio David Flores desvela que las Campos tienen un "hermano secreto"

Las declaraciones de Carmen Borrego sobre Rocío Carrascoparecen haber alterado los debates de todos los espacios de Telecinco, especialmente en 'Sálvame'. Los comentarios de los colaboradores han acabado por hacer explotar a Antonio David Flores, quien ha revelado un secreto que pondría en el punto de mira a las Campos:Terelu y Carmen Borrego podrían tener un hermano secreto.

"¡Que hable de su separación! ¡De por qué le dieron la custodia al padre de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¿Sigo dando temas?" , exclamó el padre de Rocío Flores muy alterado, ya que, Kike Calleja, ítimo amigo de las Campos, las estaba defendiendo a toda costa: "Carmen ha dicho lo que quiere, si quisiera hablar lo podría hacer porque tiene más información".

"¿Tiene un hermano?", ha preguntado Paz Padilla mientras Antonio David seguía gritándole a Calleja: "No me tires de la lengua que te estás equivocando. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda. Ya tiene el sábado para hacer el 'Viva la vida'. Vamos para guerra. Me han tocado lo que me duele”.

"Estás defendiendo algo que es injustificable, tú y tus amigas. Dáis cuerda a algo que no tiene sentido. Hay madres que dan la vida por sus hijos ¿Qué cojones ha hecho mi hija? ¿Y mi hijo?", concluyó el colaborador antes de salir del plató para tranquilizarse.

Fue entonces cuando la presentadora hizo hincapié en el tema del hermanos desconocido. "¿Ha salido un hermano de Carmen y Terelu en Málaga? ¿De quién? ¿De la madre? Del Padre?", preguntó intrigada. "De la madre no creo", opinó Belén Esteban.

"Teresa (Campos) y su marido estaban separados. Él se quedó en Málaga y no sé lo que hizo allí. Yo he escuchado algo", añadió Jesús Manuel.

Cuando Antonio David volvió a ocupar su asiento, Padilla no dudó en insistirle sobre su declaración: "¿Tú conoces al hermano?". "Hasta ahí, Paz. Si hay que tirar para adelante, tiramos para adelante. Si vas a atacar a alguien, hay que valorar quién es tu enemigo", le respondió Antonio David.

"¿Por qué se oculta un hermano? ¿Del padre o de la madre? ¿Tienen relación? ¿Se conocen? ¿Tiene nietos María Teresa?", continuó la presentadora. "Ya lo veremos. No te voy a contestar nada. Que lo cuente el sábado en su programa", sentenció Flores.