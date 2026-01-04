El recordatorio de Santi Cañizares al Real Madrid por la gestión de la cantera: "La 'Fábrica' también produce, ¿por qué no?, jugadores para el Real Madrid..."

El exfutbolista Santi Cañizares es de los que comparte opinión con quienes piensan que la goleada del Real Madrid por 5-1 al Betis no cambia mucho el concepto 'raro' que hay en torno a la propuesta del equipo que dirige Xabi Alonso.

Cañizares destaca los primeros 25 minutos del partido, en los que, paradójicamente, el equipo blanco solo fue capaz de meter el primero. "Todo lo demás, ha sido el mismo equipo de siempre" con una salvedad: la de que el equipo "hoy ha tenido una gran efectividad, que es la habitual que tiene Mbappé".

Lejos de hacer un partido completo, para Cañizares, este resultado abultado a favor del Real Madrid "maquilla absolutamente todo. Y el fútbol es resultado, y es así". Por eso, mantiene que el equipo madridista necesita "mejorar mucho en todos los sentidos". Pero si, por otra parte, el equipo "me va a hacer cinco goles con las llegadas que ha tenido, pues esto es fenomenal, no hay ninguna duda", valoró, aunque reconoció que lo vivido frente al conjunto verdiblanco "tampoco es lo habitual".

CAÑIZARES VALORA EL TRABAJO DE LOS CANTERANOS

Cañizares quiso aprovechar lo sucedido para poner en valor la cantera del Real Madrid, dado que los tres goleadores diferentes fueron productos de 'La Fábrica', y mandó un toque de atención a la gestión que hace el club madridista de su cantera: "Sobre los canteranos, no hace falta tardes como hoy para saber que la 'Fábrica' siempre fabrica jugadores para todo el mundo y, ¿por qué no?, también para el Real Madrid, aunque algunos no sean las mejores estrellas del equipo".