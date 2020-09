Belén Esteban se muestra muy dolida con Terelu Campos: "Es muy injusta"

"Nunca diría nada de tu hija, pero si está en un programa y sale en una revista, tienes que estar preparada para las críticas", reprochó Belén Esteban a Terelu Campos. Esto se debe a que Campos no ha dejado de criticar a'Sálvame' desde que el programa hizo públicos unos polémicos audios de su hija, Alejandra Rubio.

En ellos, Rubio habla negativamente de Anita Matamoros, su antigua íntima amiga. En las grabaciones se puede escuchar como acusa a su exnovio de irse con Anita solo porque le gusta "ese mundo". Asimismo, repite algún insulto refiriéndose a la hija de Kiko Matamoros.

Los audios se grabaron cuando ella era menor de edad, por lo que, después de unos años, alguien ha visto la oportunidad de traicionarla ahora. Esta situación ha cabreado mucho a su madre, por lo que no ha dudado en enviar malos comentarios a los colaboradores del formato, incluso afirmó que sentiría "vergüenza" al emitirlos, lo que ha indignado a Belén Esteban.

"Tiene que tener narices, no nos puede meter a todos en el mismo saco", opinó Esteban muy enfadada. Además, la colaboradora considera ilógico que les critiquen pero luego mantengan una buena relación con Kiko Hernández, que ha sido de los más críticos contra Las Campos: "No entiendo que luego a Kiko Hernández te lo comas a besos o tu hermana Carmen se tire hablando con él dos horas por teléfono ¿No tenéis valor con él y nos metéis a todos?".

"Me parece muy injusta, ‘ese programa’ se llama ‘Sálvame’ y has estado aquí muchos años, me ha dolido y mucho", declaró Esteban, que ha dejado claro que no está dispuesta a que les trate así después de haber trabajado juntos tantos años.

"Aquí, cuando te hemos tenido que defender lo hemos hecho y lo volvería hacer, no me arrepiento porque hay que tener narices Terelu", concluyó La Princesa del Pueblo muy ofendida.

Terelu Campos se enfrenta a 'Sálvame'

"Me fui de ese programa para no estar y para no verlo ¿Es tan difícil de comprender?", preguntó Terelu Campos en 'Viva la vida'. Asimismo, aprovechó para dirigirse a sus ex compañeros de 'Sálvame' y pedirles que dejaran a su hija y le lanzaran las críticas a ella: "Yo quiero que las flechas venga hacia mí. Sacad toda la artillería pesada pero contra mí, matadme a mí".

La actitud de la hija de María Teresa Campos se debe a que considera que la polémica que gira en torno a su hija se trata de una campaña para hacerle daño a ella, por lo que han ido a por quien saben que es su punto débil, Alejandra.