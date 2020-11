Carmen Maura pone contra las cuerdas al Gobierno de Sánchez con Cristina Pardo: “Forrarse a nuestra costa”

La actriz Carmen Maura ha sido una de las protagonistas este domingo en el espacio que presenta la periodista navarra Cristina Pardo, 'Liarla Pardo'. Es aquí donde la actriz española ha entrado a valorar la actual clase política y sobre todo, la utilidad que esta tiene para el devenir de los ciudadanos.

Sus palabras llegan después de la reflexión que hizo la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, quien lanzó una piedra contra su propio tejado al considerar que los políticos no estaban siendo útiles a la ciudadanía con las rencillas y debates vacíos que muchas veces se pueden ver en el Congreso.

"No estamos a la altura de los ciudadanos", declaró Margarita Robles, en referencia a la confrontación política durante la pandemia https://t.co/1qTJHt5Ck8 — laSextaNoche (@SextaNocheTV) November 15, 2020

Es, según le contó a Iñaki López, la Cámara Baja donde los políticos más responsabilidad deben demostrar y menos ruido general, un hecho que ahora no ocurre, en medio de la segunda oleada de la covid-19 en España.

Carmen Maura define a los políticos

Maura en este sentido ha recalcado que nunca ha estado involucrada de ninguna de las formas posibles en política, pero sí que ha admitido que últimamente está más disgustada de lo que ha estado hasta ahora. En este sentido, Maura ha explicado que los políticos de ahora son unos "bochinches", ya que son muchos y poco útiles.

Carmen Maura acaba de ingresar en el team facha por no aplaudir al Gobierno: "Lo más peligroso es el bochinche de los que mandan. Para qué tantos asesores, más ministerios. ¿Para el resultado? No tiene razón de ser".

Sí la tiene: forrarse a nuestra costa. pic.twitter.com/EmVDZlt0Td — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 15, 2020

"Aquí lo más peligroso es el bochinche de los que mandan. No se puede llamar de otra manera, hay tantos, que pueden recibir el nombre de bochinche", ha arrancando contándole a Cristina Pardo. "¿Por qué coño tenemos que tener tantísimos políticos? No creo que piensen en nosotros", ha llegado a decir. Nunca he estado metida de política, nunca he tenido esa manía a los políticos que tengo ahora. Por qué tenemos que tener tantos político", ha añadido.

La crítica de Maura al Gobierno de Sánchez

En este sentido, Maura ha explicado que nunca ha estado en política, pero ha lanzado un ataque al Gobierno de Sánchez con la cantidad de ministerios y asesores que este Ejecutivo, el primero en estar formado por dos formaciones políticas en España, tiene.

"Yo lo que viví fue la Transición, y entonces tienes un recuerdo de aquello muy especial porque se pusieron de acuerdo gente muy diferente peo se pusieron de acuerdo porque anteponían a las personas. A mí lo que me molesta bastantes es que sean tantos. Sobre todo, cuántos ministerios y cuántos asesores, para el resultado?", se ha preguntado, lo que ha provocado la risa de Cristina Pardo.

