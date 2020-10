Margarita del Val deja atónita a Cristina Pardo tras su última advertencia sobre la pandemia en España

La reconocida viróloga, Margarita del Val, ha sido invitada este domingo al programa de Cristina Pardo, 'Liarla Pardo', para analizar el punto en el que se encuentra la pandemia en España y el futuro de esta. En este sentido, las palabras de la experta ha provocado cierto desasosiego entre los colaboradores que se encontraban en la mesa de opinión, incluyendo a la propia Cristina Pardo.

La reflexión de Margarita del Val sobre la covid-19

Durante los minutos que ha durado la entrevista, Del Val ha comentado alguno de los puntos claves por los que está pasando la pandemia en la actualidad y también ha desvelado cómo va a ser su evolución con los datos que se tienen en la actualidad, sobre todo centrando su discurso en el riesgo de contagio que existe en zonas interiores: "Si los interiores no están bien ventilados el virus se acumula en los aerosoles y se puede transmitir".

Pero uno de los momentos más importantes de la conexión ha sido cuando ha llegado a sorprender incluso a la propia Cristina Pardo, ya que al final de la entrevista ha pedido unos segundos para mandar un mensaje a toda la ciudadanía en estos momentos tan complicados.

El mensaje de Margarita del Val a la ciudadanía

En este sentido, Margarita del Val ha sido muy clara y no ha dudado en señalar que las cosas se han hecho mal en España, sobre todo durante los meses de verano, momento en el que se bajó la guardia: “Darnos cuenta de una cosa. Lo que se está viendo en Europa, que están subiendo los casos, no es la misma oleada que hemos tenido nosotros. En verano, prácticamente la única oleada ha sido en España. Lo que se está viendo en Europa es la oleada de otoño. A nosotros se nos va a sumar la oleada de otoño, que vendrá con un desfase de dos semanas respecto a las europeas, con no haber bajado la oleada de verano. Por favor, muchísima atención. Por favor, muchísima responsabilidad los gestores y los gobernantes en imponer las medidas cuanto antes. No se nos pueden juntar dos oleadas”.

A comienzos de este mes de octubre, Margarita del Val estuvo presente en el programa de COPE 'La Linterna' para mostrar su punto de vista sobre la gestión de la crisis. En dicha entrevista analizó la exigencia de 20 científicos al Gobierno para la creación de un grupo de evaluación para afrontar la crisis sanitarias con el fin de crear un análisis constructivo sobre como ha sido la gestión de la pandemia para buscar las sinergias necesarias para que sea más fácil luchar contra el virus.

