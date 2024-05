Los peñistas del Granada CF también muestra su malestar por la gestión de club

Las peñas del Granada, a través de su Asociación G-19, también se han expresado su malestar por la gestión del club durante esta temporada. Lo han hecho a través un un comunicado que reproducimos al final de esta información. Además los aficionados rojiblancos se han movilizado para pedir la dimisión de los principales dirigentes del club, a través de estos llamamientos:

-Tres pañoladas y gritos de directiva dimisión. Serán tras el pasillo al Real Madrid y otras en los minutos 31 de cada período, en recuerdo del año de fundación del club: 1931.

-Recogida de firmas, en internet, solicitando la dimisión de la presidenta Sofía Yang, su asesor, Javier Aragurén, y el director general, Alfredo García.

Real Madrid

El Real Madrid, que visita el Nuevo Los Cármenes este sábado (18,30 h.) anuncia rotaciones y vendrá con los efectos propios de la celebración de su pase a la final de la Champions. Un probable once del conjunto blanco sería el integrado por: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Fran García, Camavinga, Ceballo, Modric; Guler. Braim y Joselu.

Granada

En el Granada son baja Puertas, mas la habitual de Vallejo y el once inicial no debe de diferir mucho del que está implantando Sandoval como habitual, con la duda de Uzuni, que continúa con problemas en el tendón de Aquiles. Por tanto estaría integrado por Batalla: Carlos Neva, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Bruno Méndez; Gumbay, Sergio Ruiz, Jozwiak, Pellistri; Lucas Boyé y Uzuni. Todo hace indicar que el albanés sí estará disponible para este encuentro que puede suponer un escaparate extraordinario de cara a su futuro. El equipo descendería matemáticamente con una victoria del Mallorca, que juega antes que el Granada, ante Las Palmas o con una derrota rojiblanca frente el Real Madrid.

Junta de Accionistas

El Granada ha convocado Junta General de Accionistas para el próximo 10 de junio. En el orden del día, que a continuación reproducimos, no se refleja ningún relevo en las funciones de los actuales mandatarios.

“1.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023, que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria e Informe de Gestión de la sociedad.

2.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.

3.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.

4.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos y depositar las cuentas.

5.-Ruegos y preguntas”.

Comunicado del G-19

El comunicado del G-19, al que hemos hecho referencia al comienzo de esta información, es el siguiente:

“Desde la Asociación de Peñas G19, mayoritaria y con el apoyo de las peñas adheridas a la misma hacen constar los siguientes extremos:

• Queremos pedir responsabilidades por no haber realizado una planificación de cara a la temporada del ascenso, por la venta o no venta del club, pieza clave para no preparar con tiempo y forma una plantilla competitiva para estar en la élite del futbol.-

• Queremos hacer constar nuestro malestar (como se hizo en su momento por escrito) por el “No partido de presentación del equipo en el estadio”, por lo que creemos que se podría haber realizado en otra ocasión o planificado otra alternativa.- • Queremos hacer constar que como se hizo ya por escrito “No se adoptaron responsabilidades ante la vergüenza de eliminación de la copa de SM el Rey por alineación indebida”, siendo insultante para los aficionados y vergonzante ante toda España, además de dejarnos sin partido el cual estaba dentro del abono.-

• Queremos mostrar la indiferencia y la ineficacia a nuestras peticiones y de la mayoría de aficionados rojiblancos de “retirar el suplemento de los partidos del FC Barcelona y del Real Madrid, NO FUE LO PROMETIDO” y no se debería de haber realizado, haciendo sentir a la mayoría de la afición “estafada” por la directiva del Club.-

• Queremos mostrar nuestro malestar (como ya lo hicimos) por la “petición del DNI a todos los aficionados asistentes al partido del FC Barcelona” a lo cual más que ayudar se provoco unas largas colas las cuales no permitieron entrar en hora a la mayoría de nuestra afición, creando nerviosismo y crispación en las mismas, deseando y solicitando que no vuelva a pasar.-

• Queremos manifestar nuestro malestar en la “mala gestión por los componentes del 1º equipo” que por una mala negociación previa o falta de tacto dejemos ir a jugadores de gran calidad que teníamos y habíamos formado en nuestros equipos base (Bryan Zaragoza y Samu Omorodion).-

• Queremos hacer constar nuestro malestar por no haber realizado “el día del peñista”, como tenemos en nuestro convenio, aunque entendamos que por falta de aforo no se hiciese, pero motivo más que suficiente para no haber cobrado el suplemento de los partidos top de la temporada.-

• Queremos manifestar el malestar por la nefasta gestión de mantenimiento y limpieza de nuestro estadio, sin llevar a cabo mejora alguna de las instalaciones de las cuales se han aportado imágenes que nada tienen que ver con un club de 1ª división y de la que nos avergonzamos.-

• Queremos manifestar nuestro pesar por no reforzar, incentivar, invertir en nuestro equipo filial (Recreativo Granada), consumando por tanto también el descenso a la 2ª RFEF, siendo también un fracaso la gestión de nuestra cantera.-

Por todo lo anteriormente expuesto desde la Asociación de peñas del Granada Club de Futbol, solicitamos enérgicamente y sin ningún género de dudas que se depuren todas responsabilidades por las que nos ha llevado a este punto de no retorno y que nos lleva al fracaso como Club por todo lo ocurrido en esta nefasta gestión de la temporada.-

Este sábado hay un partido de trámite, con el Real Madrid ya campeón de liga, nuestro equipo virtualmente y casi seguro descendido antes de empezar el mismo, por lo que nuestra junta directiva apoya cualquier movimiento que se produzca siempre por el bien de nuestro club y para el buen funcionamiento del mismo, No tolerando los insultos recibidos, reprimendas, injurias recibidas por algún sector de nuestros aficionados, Condenando dichos actos que no representan a nada ni a nadie más que a unos pocos/as que poca educación manifiestan con sus comentarios en redes sociales”.

